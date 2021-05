Je ne dirai pas un mot aux joueurs sur le PSG

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré qu’il ne dirait pas « un mot » à ses joueurs sur le Paris Saint-Germain alors qu’ils cherchent à réserver leur place en finale de la Ligue des champions.

La ville a une avance de 2-1 sur la partie française avant le match retour au stade Etihad mardi et s’exprimant lors d’une conférence de presse lundi, Guardiola a déclaré qu’il n’y aurait pas de discussions détaillées en équipe sur la façon d’arrêter Neymar et Kylian Mbappe avant le coup d’envoi. -désactivé.

« Concentrez-vous simplement sur ce que nous devons faire, je n’ai pas dit un mot à leur sujet », a ajouté Guardiola.

« Ils peuvent changer de forme, leur manager est si intelligent. C’est la première fois que la plupart d’entre nous sont ici. Je sais ce pour quoi nous jouons. Dans ces matchs, vous n’avez pas besoin de beaucoup d’émotions. Soyez calme et sachez ce que vous avez à faire. Je n’ai à le dire à personne, aux joueurs, aux coulisses, au personnel, aux cuisiniers, tout le monde sait à quel point c’est important. «

Guardiola a correctement prédit que le défenseur Marquinhos figurerait au match aller malgré des doutes sur son implication et le directeur de la ville a déclaré qu’il s’attendait également à ce que Mbappe joue à l’Etihad.

Le joueur de 22 ans n’a pas pu s’entraîner avec ses coéquipiers avant le match, mais a fait le déplacement de Paris à Manchester lundi.

« Il va jouer », a déclaré Guardiola. « Et j’ai hâte qu’il joue. Pour le football, pour le match lui-même, j’espère qu’il pourra jouer. »

Pep Guardiola a déclaré que son équipe savait à quel point le jeu était important. Photo de Tom Flathers / Manchester City FC via Getty Images

City aurait débuté contre le PSG alors que les champions de Premier League avaient battu Manchester United dimanche.

Le match a été reporté en raison des protestations des fans à Old Trafford, ce qui signifie que City devra attendre la visite de Chelsea à l’Etihad samedi, date à laquelle ils sauront s’ils disputeront la finale de la Ligue des champions contre l’équipe de Thomas Tuchel ou le Real Madrid à Istanbul. le 29 mai.

« J’ai découvert tard hier soir que le match ne se déroulait pas, mais il est hors de notre contrôle, donc nous ne pouvons pas y entrer », a déclaré le défenseur John Stones.

« C’est un match auquel nous n’étions pas impliqués, nous ne pouvions pas jouer. Depuis le match de Crystal Palace, nous nous sommes concentrés uniquement sur mardi et avons eu deux bons matchs avant de nous préparer pour ce match et de nous préparer pour cela et voyez où cela nous mène.

« Nous avons été très bons cette saison pour contrôler ce que nous pouvons et affecter ce que nous pouvons. »