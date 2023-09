Je ne dirai jamais que je suis le plus grand athlète indien d’athlétisme de tous les temps : Neeraj Chopra

Neeraj Chopra est sans doute devenu le plus grand sportif indien de tous les temps, mais la moindre référence met mal à l’aise le nouveau champion du monde.

Chopra, qui est connu pour son humilité en plus de ses talents de conquérant du monde avec le javelot, a remporté le titre mondial tant convoité avec un solide lancer de 88,17 m à Budapest dimanche soir.

Il est également le premier athlète indien d’athlétisme à remporter une médaille d’or olympique.

Il n’y a aucun doute sur qui est le plus grand athlète indien d’athlétisme de tous les temps, mais Chopra, toujours modeste, ne veut pas s’impliquer dans ce débat.

«Je ne dirai jamais ça, le plus grand de tous les temps. Les gens disent qu’il ne manque que l’or aux Championnats du monde. Je l’ai gagné maintenant mais il me reste beaucoup de choses à faire et je vais me concentrer là-dessus. Je ne voudrais pas dire cela (le meilleur de tous les temps).

« Si vous voulez dire le meilleur de tous les temps, il faudrait que ce soit comme Jan Zelezny », a-t-il déclaré à propos du détenteur du record du monde du javelot.

Zelezny est le légendaire lanceur de javelot de la République tchèque, qui détient le record du monde de 98,48 m et a remporté trois médailles d’or aux Jeux olympiques et trois aux Championnats du monde. Il est aussi l’idole de Chopra.

Les Championnats du monde plus difficiles que les Jeux olympiques

Le joueur de 25 ans trouve également les Championnats du monde plus difficiles que les Jeux olympiques.

« Les Jeux olympiques étaient très spéciaux et les Championnats du monde sont un titre important. En termes de compétition, les Championnats du monde sont toujours plus difficiles que les Jeux olympiques. Tous les athlètes sont préparés à cela.

« De nombreuses personnes sont venues d’Inde et le soutien du public local a également été important. La victoire est donc spéciale. »

Il a également félicité ses coéquipiers Kishore Kumar Jena et DP Manu, qui ont tous deux terminé parmi les huit premiers.

« Kishore Jena et DP Manu ont également très bien fait (terminés cinquième et sixième). Notre athlétisme se développe. Mais nous devons aussi faire beaucoup de travail. J’ai parlé à Adille monsieur (président de l’AFI) des pistes Mondo ici et j’espère que nous aurons également cela en Inde, comme ici. Nous ferons encore mieux dans les années à venir », a ajouté Chopra.

