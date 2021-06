« Je ne dirai à personne quoi faire »: le patron de la Russie Cherchesov réagit aux fans huant les joueurs belges en se mettant à genoux

Une solide performance des Belges expérimentés leur a permis de remporter une victoire 3-0 contre la Russie au stade Krestovsky lors de leur match d’ouverture du Groupe B de l’Euro 2020, samedi soir.

Avant le coup d’envoi du match, des sections de la foule de 26 000 personnes ont hué alors que les joueurs belges tombaient à genoux dans une manifestation de soutien liée au mouvement Black Lives Matter.

Les railleries ont suscité des grognements de la part de membres de la presse occidentale et des critiques du groupe de football anti-discrimination FARE.

Cependant, interrogé sur l’incident lors d’une conférence de presse alors que son équipe se prépare à affronter la Finlande à Saint-Pétersbourg mercredi, le sélectionneur russe Cherchesov a déclaré qu’il ne donnerait pas de conseils aux fans.

« Pour être honnête, je ne l’ai même pas entendu, car lorsque vous êtes concentré sur le jeu, vous n’entendez pas », il a dit.

« Chacun a son propre choix. [question] ne concerne pas le match proprement dit… Si vous avez des questions sur le match, la tactique, je peux vous répondre.

« Je ne peux répondre que pour moi-même. Chacun a son choix, je ne veux conseiller personne [what to do]. «

L’approche de Cherchesov contraste fortement avec celle de l’entraîneur anglais Gareth Southgate, qui a exhorté les fans de Three Lions à ne pas huer les joueurs effectuant le geste.

L’équipe d’Angleterre a été raillée lorsqu’elle s’est agenouillée lors de deux matchs d’échauffement pour l’Euro 2020, tandis qu’une poignée de huées a également été entendue à Wembley lors de leur match du groupe D contre la Croatie dimanche avant d’être noyée sous les acclamations.

Une petite manifestation a été vue à l’extérieur de Wembley avant le match, y compris des banderoles lisant « Ne vous agenouiller pas pour le marxisme » – une référence aux opinions politiques de gauche radicale défendues par certains éléments du mouvement BLM.

A la veille du match contre la Croatie, la FA anglaise avait également lancé un appel désespéré aux supporters de ne pas huer les joueurs lorsqu’ils effectuent le geste.

Quant à savoir si les scènes à Saint-Pétersbourg pourraient se répéter lorsque la Russie affrontera la Finlande mercredi, le manager finlandais Markku Kanerva a déclaré lors de sa conférence de presse mardi qu’il appartiendrait à ses joueurs de décider s’ils se mettent à genoux ou non.

Apparaissant lors de leur première finale de tournoi majeur, les Finlandais étaient considérés comme les outsiders du groupe mais ont remporté une victoire choc contre le Danemark à Copenhague lors de leur match d’ouverture, dans un match affecté par l’effondrement du milieu de terrain danois Christian Eriksen vers la fin de la première mi-temps.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait des Finlandais, le patron de la Russie Cherchesov a déclaré que le résultat à Copenhague était une surprise, mais que la Russie savait qu’ils étaient confrontés à une forte opposition et que le résultat serait probablement décisif pour les chances de son équipe de dépasser la phase de groupes.

« Il est clair que ce match va beaucoup décider pour nous. Pour moi, cela facilite les choses. Je suis absolument calme, dans la bonne humeur de travail. Nous comprenons tout.

« Le résultat du premier match était un peu une surprise, mais pas la façon dont les Finlandais ont abordé le match. La Finlande est une équipe forte, ils l’ont démontré. C’est un adversaire coriace, mais nous le savions depuis le début.

Apparaissant aux côtés de Cherchesov, le défenseur russe Georgy Zhikiya a désigné l’attaquant finlandais Teemu Pukki – qui a atteint le statut de héros culte au sein de l’équipe du club de Norwich City – comme un homme dangereux.

Pukki a marqué 26 fois en 41 matches de championnat dans le championnat de deuxième division d’Angleterre la saison dernière alors qu’il renvoyait Norwich en Premier League.

La Russie et la Finlande donneront le coup d’envoi de leur match du Groupe B mercredi à 16h00 heure locale.