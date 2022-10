Je ne devrais pas être en vie mais j’ai survécu à plusieurs blessures par éclats d’obus lors d’une bataille avec les troupes russes, révèle un héros de guerre britannique

Un héros de guerre BRITANNIQUE qui a survécu à de multiples blessures par balles et éclats d’obus lors d’une bataille terrifiante avec les troupes russes a été surnommé Rambo par des amis.

Shareef Amin a été touché par des balles alors qu’il traversait le feu ennemi avant d’être renversé par des tirs d’artillerie.

Shareef Amin a subi deux poumons perforés et des blessures importantes à chaque membre dans la bataille 1 crédit

Une campagne de financement participatif a été lancée pour le ramener, lui et sa fiancée, au Royaume-Uni 1 crédit

Shareef Amin a répondu pour la première fois à l’appel à l’aide de l’Ukraine en mars après que la Russie a commencé l’invasion 1 crédit

Cela a laissé un membre de son unité catastrophiquement blessé et un autre mort alors que Shareef, 40 ans, qui a effectué deux tournées en Afghanistan et arbore une coupe de cheveux mohawk, a été coincé par le corps de son « frère d’armes ».

Il a subi deux poumons perforés et des blessures importantes à chaque membre.

Mais, faisant preuve d’une ténacité qui l’a comparé au soldat du film de Sylvester Stallone, il a réussi à utiliser un pied pour se propulser sur le dos dans la boue au milieu de violents bombardements – et est resté conscient en attendant d’être secouru.

Il a finalement été transporté d’urgence de la ligne de front à l’hôpital, mais ses blessures étaient si importantes que les médecins craignaient qu’il ne finisse par perdre son pied et son bras droits et ont chuchoté sinistrement : “Il ne s’en sortira pas.”

Dans une interview exclusive depuis son hôpital en Ukraine, Shareef a déclaré : « Je ne devrais pas être en vie. J’étais dans une tranchée peu profonde avec mon ami, un Ukrainien qu’on appelait Professeur, casque contre casque, main dans la main, alors que les tirs d’artillerie continuaient d’arriver.

“La prochaine chose que je sais, c’est que j’entends ce bruit sourd tout-puissant. J’avais l’impression que quelqu’un m’avait traîné sous terre.

Retenant ses larmes, il se souvient : « Le corps du professeur est devenu mou comme une poupée de chiffon. Il a atterri sur moi. À ce moment-là, j’ai su que j’avais été touché. J’ai pensé : ‘Je suis mort ici. C’est ici que je meurs.

“Le professeur était parti, je n’ai pas pu l’enlever de moi. J’ai crié à Sham pour voir s’il était toujours en vie et j’ai dit ‘Je ne peux pas sortir’.”

“Ce héros, Oleh Shumov, toujours sous le feu, a sauté hors de la tranchée, a attrapé le professeur par le casque et l’a traîné hors de mon corps.

“Je me suis relevé et j’ai ressenti cette putain d’agonie à travers mes poumons, à travers mon bras.

“J’ai baissé les yeux et ma main pendait. J’avais mon kit de ceinture autour de moi, mon gilet pare-balles, tout sur moi.

Je ne sais pas comment j’ai eu la force de me sortir de ce fossé. Pendant que je le faisais, je pouvais voir cet énorme éclat d’obus sortir de ma jambe. C’était comme une boîte de conserve.

“Je me suis forcé sur le dos et mon commandant m’a tiré dans une sorte de couverture alors que les obus continuaient de tomber.

“Il a commencé à pleuvoir et j’ai dit à mon commandant ‘vous devez me faire descendre de ces rochers, je suis allongé sur des rochers ici et je suis à l’agonie’.

“Il dit ‘tu n’es pas sur des rochers mon pote, ce sont les éclats d’obus qui ont traversé ton gilet pare-balles et dans ton dos.

“Il a dit ‘ne t’inquiète pas, je ne sais pas comment mais je vais te sortir d’ici’.”

Shareef et Sham ont été secourus par des véhicules Kozak Warrior et conduits 20 minutes sous le feu des ambulances en attente et à l’hôpital.

Shareef, qui a depuis reçu une médaille pour sa bravoure, a déclaré: “Je n’ai aucun regret. Je ne pouvais pas rester assis, coller un drapeau sur Facebook et un cinq dans une collecte de fonds. Qu’est-ce que ça va faire?”

Si je suis resté chez moi sur mes lauriers, malgré mes compétences qui peuvent aider, quel genre d’être humain suis-je ?”

Shareef, dont le fiancé ukrainien et le fils de dix ans espèrent s’installer au Royaume-Uni, a répondu pour la première fois à l’appel à l’aide de l’Ukraine en mars après que la Russie a lancé son invasion à grande échelle désormais bâclée. Il a commencé à transporter du matériel médical avant de dispenser une formation de base.

Il a ensuite été déployé pour combattre et, il y a deux semaines, sa brigade a essuyé des tirs intenses lors d’une reconnaissance en profondeur.

Shareef, récompensé d’une médaille de bravoure ukrainienne, a subi une intervention chirurgicale pour sauver ses membres mais a encore peu de sensations dans sa main et son pied droits – bien qu’il ait défié les médecins en marchant à nouveau si tôt.

Trois éclats d’obus retirés de son corps reposent dans un bocal en verre à côté de son chevet.

Une campagne de financement participatif a été lancée pour le ramener au Royaume-Uni avec sa fiancée Helen Vitvickaja, 33 ans, et son fils Platon.

Helen a déclaré : « C’est mon héros, le héros de l’Ukraine et le héros du monde. Je suis si fier de lui.”

Shareef les rejoindra quand il le pourra mais est déterminé à continuer d’aider à défendre son pays d’adoption.