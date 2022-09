Je ne démissionnerai pas, la mutinerie des joueuses nuit au football féminin

Le patron de l’Espagne, Jorge Vilda, a insisté sur le fait qu’il ne démissionnerait pas de son poste. Photo de José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

L’entraîneur de l’équipe féminine d’Espagne, Jorge Vilda, a déclaré qu’il n’avait pas envisagé de démissionner après que 15 joueuses eurent refusé de jouer pour l’équipe alors qu’il restait aux commandes, qualifiant la situation de “farce”.

Les 15 internationaux ont envoyé un e-mail à la Fédération espagnole de football (RFEF) la semaine dernière pour dire qu’ils ne souhaitaient pas être pris en considération pour la sélection – à peine 10 mois avant la Coupe du monde 2023 – car la situation autour de l’équipe nationale affectait leur état émotionnel et mental. santé.

Vilda a nommé sa dernière équipe vendredi pour les matchs de l’Espagne contre la Suède et les États-Unis le mois prochain.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Aucun des 15 joueurs rebelles n’a été inclus dans une liste qui comprenait six joueurs qui n’ont jamais joué pour leur pays, tandis que la capitaine Irene Paredes et la meilleure buteuse espagnole Jenni Hermoso ont également été exclues.

“Je ne souhaiterais à personne ce que je traverse”, a déclaré Vilda lors d’une conférence de presse provocante vendredi. “Un manque de clarté dans le message des joueurs a amené les gens à croire qu’il y a des problèmes non sportifs ici… Je demanderais à chaque joueur que j’ai entraîné, si quelqu’un peut dire qu’il n’a pas été bien traité, de sortez et dites-le.

“A aucun moment je n’ai pensé [about resigning]. J’y travaille depuis longtemps.”



1 Connexe

Le conflit au sein de l’équipe a débordé pour la première fois en août, lorsqu’un certain nombre de joueurs seniors ont exprimé leurs inquiétudes concernant le style et l’approche de gestion de Vilda lors de réunions avec l’entraîneur et président de la RFEF, Luis Rubiales.

Vilda a conservé son emploi, menant 15 joueurs – six de Barcelone, deux de l’Atletico Madrid, de la Real Sociedad, de Manchester United et de Manchester City, et un du Club America – à envoyer des e-mails la semaine dernière notifiant officiellement à la RFEF qu’ils ne souhaitaient pas être sélectionné.

La fédération a riposté avec une déclaration fermequalifiant la situation de “sans précédent dans l’histoire du football”, affirmant qu’ils “ne permettraient pas aux joueurs de remettre en question la continuité de l’entraîneur de l’équipe nationale” et ont déclaré que les joueurs ne seraient autorisés à revenir à l’avenir que s’ils s’excusaient.

“C’est une farce, sur la scène mondiale”, a déclaré Vilda. “Cela fait mal au football féminin. Je ne vois pas d’autre solution que de regarder cette équipe et de regarder vers l’avant. Je suis avec ces joueuses qui veulent faire partie de cette équipe nationale.”

– Espagne contre RFEF : pourquoi les revendications des femmes ont été perçues comme un coup d’État

D’autres joueurs clés qui ne faisaient pas partie des 15 d’origine, dont la gagnante du Ballon d’Or Alexia Putellas – qui se remet d’une longue blessure au genou – et l’attaquant Hermoso ont depuis publié des déclarations soutenant la position des joueurs et appelant au changement.

“Pour moi, la solution, ce sont les 23 joueurs que j’ai appelés”, a déclaré Vilda. “Je ne parlerai que des joueurs qui sont ici. Nous devons avoir un peu de mémoire et un peu de calme.

“Mon téléphone est disponible 24h/24 et 7j/7 pour tout le monde, peu importe ce dont ils ont besoin… Les joueurs doivent réfléchir à cela et réfléchir à ce qu’ils ont fait.”

Vilda, 41 ans, a pris en charge l’équipe nationale d’Espagne en 2015 après avoir entraîné les moins de 17 ans et les moins de 19 ans.

L’Espagne figurait parmi les favoris pour remporter l’Euro 2022 mais a été éliminée en quart de finale par les éventuels vainqueurs, l’Angleterre, battue 2-1 après prolongation.