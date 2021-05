Je ne démissionnerai pas de mon poste de manager

L’entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo, a déclaré qu’il ne démissionnerait pas après avoir vu son équipe sortir des places de qualification de la Ligue des champions en Serie A après une défaite 3-0 à domicile contre l’AC Milan dimanche, insistant sur le fait qu’il pouvait faire mieux.

Le week-end dernier, deux buts tardifs de Cristiano Ronaldo ont valu à la Juve une victoire spectaculaire à l’Udinese pour leur donner confiance avant l’affrontement crucial avec Milan qui, comme l’équipe de Turin, a bégayé lors des derniers matches.

Mais les hôtes n’ont jamais vraiment eu l’air de remporter la victoire dimanche, la défaite laissant la tenue de Pirlo au cinquième rang du classement avec trois matchs à jouer, alors que des doutes persistent sur les capacités de gestion de la recrue.

Andrea Pirlo ressent la chaleur à la Juventus. Mattia Ozbot / Soccrates / Getty Images

« Écartez-vous? Non », a déclaré Pirlo à Sky Sport Italia. «J’ai entrepris ce métier avec beaucoup d’enthousiasme, il y a des difficultés mais mon travail continue et je suis disponible.

« Je pense que je peux faire mieux et pouvoir m’en sortir, avec l’équipe. Nous devons regarder vers l’avenir, je continuerai à faire mon travail aussi longtemps que j’en aurai le droit. »

« Nous avions en fait assez bien commencé le match, mais nous avons perdu notre chemin et c’était le résultat final. C’est difficile à expliquer maintenant. Il y avait beaucoup de composants qui n’ont pas fonctionné. »

Milan a ouvert la voie pendant une grande partie de la saison, mais n’a pas pu suivre le rythme de l’Inter Milan, qui est le nouveau champion.

La victoire de dimanche, cependant, grâce aux buts de Brahim Diaz, Ante Rebic et Fikayo Tomori, a aidé Milan à se hisser à la troisième place, à trois points d’avance sur la Juve, et à les mettre en bonne position pour revenir en Ligue des champions la saison prochaine.

« J’ai toujours pensé qu’il n’y avait pas de matches parfaits, mais ce soir, nous nous sommes rapprochés en termes d’attention, d’esprit et de qualité », a déclaré l’entraîneur Stefano Pioli.

«Ce fut un match très important et la victoire que je veux dédier aux supporters qui nous ont donné une charge passionnante.

« Cette victoire pourrait être un tournant [in the top four race] si nous parvenons à poursuivre sur cette voie mercredi contre Torino.