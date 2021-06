L’ancien gardien de but allemand Jens Lehmann a été démis de ses fonctions de supervision au Hertha Berlin en mai après les détails d’un message qu’il a accidentellement envoyé à son compatriote ex-international Dennis Aogo, dans lequel il a qualifié le spécialiste de Sky Sports dans leur pays d’origine de « noir symbolique ». « , est devenu public.

L’équipe de haut vol Hertha s’est distanciée du héros de certains des plus grands triomphes d’Arsenal en Premier League, affirmant que ses paroles allaient à l’encontre de leur « valeurs » et « campagnes ».

« Je dois admettre que je n’ai jamais traité le sujet de manière aussi approfondie auparavant – avec la discrimination, le racisme systémique et le colonialisme », Lehmann a déclaré à Die Zeit, via une traduction, selon un rapport de Bild selon lequel l’homme de 51 ans avait perdu des partenariats commerciaux avant de décider de rester à l’écart du public depuis le scandale.

« Et j’étais également préoccupé par la question de savoir comment j’en suis venu à utiliser le terme » jeton noir « . »

« Je ne veux pas du tout essayer de me justifier. Je peux comprendre quiconque a trouvé le mot irrespectueux.

« Je me suis excusé pour cela et je le ferai encore ici : j’ai fait une erreur parce que ce mot a probablement offensé les gens – même les gens qui n’ont pas l’occasion de me le dire. »

Lehmann aurait reçu des abus – en particulier en ligne – et des critiques même de la part de ses proches.

« Dans ma vie privée, j’ai aussi reçu beaucoup de messages et d’appels », il expliqua.

« Et la majorité de ces personnes ont dit: » vous n’étiez pas vraiment intelligent mais nous sommes tous totalement anxieux [about it]. Nous ne savons plus comment dire quoi, bien que nous ayons de bonnes intentions.

«Je ne suis pas assis ici pour implorer la pitié. Je crois que chacun doit décider par lui-même s’il doit prendre le train en marche ici ou s’il s’agit de quelque chose de privé entre moi et Dennis Aogo. »

Shocked Aogo a posté une capture d’écran du message de Lehmann sur son histoire Instagram peu de temps après l’avoir reçu, en marquant l’expéditeur et en écrivant : « Wow – tu es sérieux ? Ce message n’était pas censé m’être adressé, je suppose.

Répondant à l’époque, Lehmann a déclaré: « Dans un message privé de mon téléphone portable à Dennis Aogo, une impression a été créée pour laquelle je me suis excusé lors d’une conversation avec Dennis.

« En tant qu’ancien joueur de l’équipe nationale, il est très compétent et a une grande présence. »