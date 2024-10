Je ne crois vraiment pas que le logo Coca-Cola cache un message secret

Beaucoup des meilleurs logos de tous les temps contiennent des messages cachés. De la célèbre « flèche d’espace négatif » de FedEx au « sourire A à Z » du mot-symbole Amazon, ce sont les détails dignes d’une double prise qui élèvent souvent un logo au Temple de la renommée du design. Mais y a-t-il vraiment quelque chose qui se cache à l’intérieur du logo Coca-Cola ?

Sans doute le logo de boisson gazeuse le plus célèbre de tous les temps, le logo Coca-Cola tel que nous le connaissons est apparu pour la première fois en 1887. Cette semaine, plusieurs médias sont tremblé avec ce que les fans prétendent être la « découverte » à quoi ressemble le « C » allongé devant le logo, attendez, un sourire. Mais en l’absence de mention officielle de cette ressemblance tout au long de l’histoire du logo Coca-Cola, je ne pourrais en être moins convaincu.

Le logo Coca-Cola (Crédit image : The Coca-Cola Company)

Alors que le sourire d’Amazon est manifestement évident, celui-ci ne pourrait pas l’être moins. La queue du C se courbe vers le haut, et c’est tout. Depuis La propre histoire de Coca-Cola concernant son logo au fil des années ne contient aucune mention d’un sourire, il semble peu probable qu’il s’agisse d’un choix de conception conscient.

Une campagne publicitaire officielle a déjà transformé le « C » en sourire – mais des modifications ont été nécessaires (Crédit image : Coca-Cola)

Et puis il y a le fait que le « C » allongé une fois était conçu pour ressembler à un sourire dans une campagne imprimée spécifique. En 2013, l’agence de design McCann Berlin a créé une publicité pour la campagne « Open Happiness » de la marque qui zoomait sur le bas du « C ». Sauf que pour créer cet effet, l’agence a dû modifier le logo de manière à ce que la queue s’enroule vers le haut. Si une telle modification était nécessaire, le design original ne souriait probablement pas.

Pourtant, il n’est pas rare que les logos contiennent de véritables messages cachés (voire plusieurs d’entre eux). Consultez notre guide d’inspiration pour la conception de logos pour des exemples plus ingénieux.