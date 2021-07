Un troisième affrontement entre les deux, après que leur réunion de 2019 a été jugée comme un match nul controversé et que Fury a gagné via un TKO de septième ronde en février 2020, a dû être reporté en raison d’une épidémie de covid dans le camp de Manucinan plus tôt ce mois-ci.

Fury aurait eu son premier vaccin contre le covid mais n’aurait pas réussi à prendre un deuxième coup de suivi, le promoteur de Top Rank Bob Arum semblant confirmer que l’imposant champion avait craint de devenir six grâce à une deuxième dose de vaccin avant un combat qui est maintenant reporté au 9 octobre.

« Il s’est fait vacciner à Miami. Il a reçu le premier vaccin. Et puis il a dit qu’il ne voulait pas recevoir le deuxième vaccin parce qu’il ne voulait pas tomber malade [from the vaccination] si proche du combat », a confirmé l’homme de 89 ans à Boxing Scene, qui pensait que Fury avait pris le vaccin Johnson & Johnson, qui ne nécessite qu’une seule injection, et non son homologue Moderna, qui en a besoin de deux.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Telli Swift (@telliswift)

La fiancée de Wilder n’achète pas cette explication, cependant, et a expliqué sa prise et celle d’elle « p*ssed off » partenaire sur la question.

« Vous vous êtes entraîné si dur, du sang, de la sueur et des larmes, puis pour que quelqu’un ait Covid, quand Deontay se bat avec des biceps déchirés, des doigts cassés, des brûlures aux bras, et il se bat toujours », a-t-elle confié à TMZ.

« J’ai juste l’impression qu’avec Covid, quand vous avez seize jours avant le combat, il devrait encore pouvoir se battre et y arriver. »

« Je ne pense pas qu’il soit prêt. Je pense qu’il gagne du temps, et j’ai juste l’impression qu’il pense que Deontay est à [his] le plus beau, « L’autre moitié de Wilder depuis 2015 a été ajoutée.

« J’ai vu Deontay au camp : son mouvement de tête est incroyable, sa défense est incroyable, alors je sens que Fury gagne du temps.

« Ils disent qu’en octobre, mais qui sait ? » Swift, une ancienne infirmière, créatrice de mode et star de la télé-réalité, a déclaré.

« Deontay est plus motivé que jamais. Il mange, dort, vit Tyson Fury. Il est prêt pour Tyson.

« [Fury] était très négligent et il n’a pas fait ce qu’il était censé faire. Ce qu’on nous a dit qu’il l’a fait, il ne l’a pas fait. Je ne crois rien de ce qu’il dit, et c’est tout. »

Quoi qu’il en soit, chaque homme a maintenant quelques mois supplémentaires pour se préparer, Fury promettant d’assommer » Big Dosser » Wilder « .