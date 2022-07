Je ne connais pas les plans du club pour moi

Neymar a réitéré son désir de rester au Paris Saint-Germain mais a déclaré qu’il n’était pas sûr de ce que le club envisageait de faire pour son avenir.

Plus tôt ce mois-ci, ESPN a annoncé que le PSG était prêt à le laisser quitter le club cet été avec Chelsea intéressé par l’attaquant.

Neymar, 30 ans, a participé à la seconde moitié de la victoire 3-0 du PSG en pré-saison contre les Urawa Red Diamonds samedi. Après le match, il s’est ouvert sur ses projets futurs.

“Je veux toujours rester au club”, a-t-il déclaré dans son entretien d’après-match. “Jusqu’à présent, le club ne m’a rien dit, donc je ne sais pas quels sont leurs plans pour moi.”

Les citations de Neymar sont intervenues quelques instants après que le nouveau manager du PSG, Christophe Galtier, a déclaré lors de sa conférence de presse d’après-match qu’il n’était pas sûr que l’international brésilien resterait au club.

“Neymar travaille bien depuis le début de la saison”, a déclaré Galtier. “Il me semble aussi heureux et il est très en forme. J’ai parlé de sa situation lors d’une conférence de presse.

Neymar a déclaré vouloir rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Photo de Koji Watanabe/Getty Images

“Ce qui va se passer dans un futur proche, à la fin du marché des transferts, je ne sais pas… Je n’ai pas eu d’entretien individuel avec lui sur cet aspect.

“Mais il ne me semble pas perturbé par ce que les gens disent de lui ou de sa situation en club [with how he acts] à travers les entraînements et la joie qu’il a quand il s’entraîne.”

Neymar a également exprimé son désir de rester avec les champions de France en mai et a déclaré qu’il avait hâte de faire taire ses détracteurs la saison prochaine.

“La vérité, c’est que je n’ai rien à prouver à personne”, a-t-il ajouté. après la victoire de pré-saison. “Les gens parlent trop parce qu’ils ne peuvent rien faire d’autre. Ils me connaissent, ils savent comment je suis, comment je joue. Je n’ai rien à montrer. J’aime jouer au football, je suis heureux.”

L’attaquant était également lié à un transfert vers Manchester City, champion de Premier League, mais le rapport a été étiqueté comme “faux” par l’entraîneur Pep Guardiola.