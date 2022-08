Je ne connais pas le jeu mais j’encourage, Desi Twitter célèbre la victoire de l’Inde au CWG dans le Lawn Bowl

Ce mardi n’était rien de moins qu’un rêve devenu réalité pour l’Inde, après que le quatre féminin ait scénarisé l’histoire en décrochant sa toute première médaille d’or historique aux Jeux du Commonwealth 2022 lors de la finale de Lawn Bowls. L’Inde a augmenté son nombre de médailles aux Jeux du Commonwealth de Birmingham, grâce aux efforts de Lovely Choubey, Rupa Rani Tirkey, Pinki et Nayanmoni Saikia. Le quatre féminin a réalisé cet exploit remarquable après avoir battu l’Afrique du Sud par 17-10 en finale. Alors que la nation entière était ravie de la victoire, la grande réalisation a suscité un nouvel esprit parmi les internautes, car après l’exploit, Internet a été instantanément submergé de messages de félicitations.

Alors que l’or de l’Inde réveillait le nationalisme parmi les internautes, les utilisateurs ont admis innocemment qu’ils n’étaient pas au courant du jeu. Cependant, c’est l’esprit sportif et l’excitation de voir leur pays participer à un événement international, qu’ils ont suivi la compétition jusqu’au bout. Tout en appréciant l’équipe, un utilisateur a écrit: “Je n’arrive pas à croire que j’ai passé environ 3 heures à regarder la finale indienne de boulingrin aux Jeux du Commonwealth 2022 sans aucune connaissance du sport… et les dames l’ont fait… Historique !!” Un autre a écrit: «De ne pas savoir en quoi consiste ce jeu (Lawn Bowls) à obtenir une médaille d’or dans ce sport. L’Inde a vraiment fait un bond fabuleux dans le monde du sport.

भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास

Victoire de l’équipe féminine indienne de Fours au Lawn Bowls #Médaille d’or en battant l’Afrique du Sud 17-10 en finale.

Outre les internautes chantant les louanges de l’équipe, plusieurs noms éminents se sont également adressés à leurs réseaux sociaux respectifs pour reconnaître la réalisation historique. Le Premier ministre Narendra Modi a été parmi les premiers à souhaiter à l’équipe. Il a tweeté : « Victoire historique à Birmingham ! L’Inde est fière de Lovely Choubey, Pinki Singh, Nayanmoni Saikia et Rupa Rani Tirkey pour avoir remporté le prestigieux Gold in Lawn Bowls. L’équipe a fait preuve d’une grande dextérité et son succès motivera de nombreux Indiens à jouer au boulingrin. La joueuse de cricket indienne et officier de l’armée de l’air Shikha Pandey a tweeté : « Ma mère a une nouvelle équipe préférée : l’équipe féminine indienne de Lawn Bowls. Des légendes absolues.

Pour ceux qui ne le savent pas, le boulingrin, également connu sous le nom de boulingrin, consiste à faire rouler les balles biaisées plus près d’une balle plus petite appelée jack ou minou. Pesant environ 1,5 kg, un bol de gazon est appelé balle biaisée car il est plus lourd d’un côté, ce qui permet au joueur de le boucler.

