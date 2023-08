Ranveer Singh a connu trois échecs successifs au box-office – 83, Jayeshbhai Jordaar et Cirkus – avant Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani.

Ranveer Singh profite actuellement du succès de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani avec Alia Bhatt et réalisé par Karan Johar. Le drame romantique familial a rapporté plus de Rs 100 crore au box-office mondial et a été un succès critique et commercial.

Cependant, avant que RRKPK ne sorte en salles le 28 juillet de cette année, Ranveer traversait une période difficile depuis que ses trois films consécutifs – 83, Jayeshbhai Jordaar et Cirkus – ont échoué au box-office. L’acteur était apprécié pour ses performances, mais les films ne pouvaient pas amener le public dans les salles.

L’acteur de Gully Boy a ouvert à peu près la même chose lors de la fête du succès Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani à Mumbai le jeudi 3 août. Selon indianexpress.com, Ranveer a déclaré: « Je ne comprends pas du tout ce jeu de chiffres, et je essayez de rester aussi détaché que possible. Je veux me concentrer sur le métier, la performance et le personnage et faire de mon mieux pour contribuer à ce qui est vraiment un effort de collaboration. Donc, si un film est un succès, ce n’est pas le mien, c’est tout le monde est ensemble et il en va de même pour l’échec. Comme on dit, vous apprenez plus de vos échecs que de vos succès et j’ai appris quelques choses dans un passé récent. En ce moment, je suis ravi de l’amour que l’on porte à Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Je suis très reconnaissant. »

Ranveer, qui a fait ses débuts en jouant Bittoo Sharma dans le groupe Baaja Baaraat, a ajouté : « C’est presque miraculeux que je fasse partie de films en hindi. Les hauts et les bas font partie de la vie, mais j’ai toujours cru que le processus est le prix lui-même . Si les gens aiment ça, c’est sone pe suhaaga (cerise sur le gâteau). Je suis heureux que Rocky soit une autre plume dans le chapeau, dans la panoplie des personnages qui me sont très chers. Mon super but est de construire un corps de travail dont je peux regarder en arrière et être fier. Ainsi, de Bittoo Sharma à Rocky Randhawa, ce fut un voyage assez incroyable.

Mettant également en vedette Dharmendra, Shabana Azmi, Jaya Bachchan, Aamir Bashir, Churni Ganguly et Tota Roy Choudhury dans des rôles clés, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani est produit par Hiroo Yash Johar, Karan Johar et Apoorva Mehta sous leur bannière Dharma Productions.