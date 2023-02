La saison de Liverpool a été entachée de problèmes de blessures et de résultats indésirables sur le terrain. Les Reds se sont retirés de la FA Cup ainsi que de la Carabao Cup et occupent une modeste 10e position au classement de la Premier League. Cela semble bien loin des sommets qu’ils ont touchés la saison dernière. Leur manager Jurgen Klopp a ainsi été frustré à plusieurs reprises mais a eu une réponse humoristique lors de la conférence de presse d’avant-match pour le match contre Wolverhampton Wanderers. Interrogé sur la frénésie de dépenses de 323 millions de livres sterling de Chelsea, le manager de 55 ans a déclaré en plaisantant qu’il n’en parlerait pas sans son avocat.

L’ancien entraîneur du Borussia Dortmund les a ensuite félicités, nous assurant qu’ils joueraient certainement bien ensemble à un moment donné.

« Je ne dis rien sans mon avocat ! Non, je plaisante. Je ne comprends pas cette partie de l’entreprise, comme ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Ce sont tous de très bons joueurs, donc de ce point de vue, félicitations. Je ne comprends pas comment c’est possible, mais ce n’est évidemment pas à moi d’expliquer comment cela fonctionne. Il arrivera à un moment donné qu’ils joueront bien ensemble, mais à quelle vitesse, je ne sais pas”, a déclaré Klopp.

Chelsea est peut-être occupé en dehors du terrain, mais cela ne s’est pas encore traduit par ses performances. Les hommes de Graham Potter sont actuellement placés en neuvième position sur le tableau de la Premier League, juste un point au-dessus de Liverpool. Le club basé à Londres a également brisé le record britannique des frais de transfert après avoir signé Enzo Fernandez pour 106,8 millions de livres sterling de Benfica. Chelsea a fait des vagues, car ses dépenses de 323 millions de livres sterling étaient supérieures aux dépenses combinées des clubs italien, espagnol, français et allemand dans la même fenêtre.

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, s’est penché sur la stratégie commerciale du club de l’ouest de Londres, déclarant qu’il savait “ce qui se passerait” si son club dépensait le même genre d’argent. City a également dépensé 1,1 milliard de livres sterling depuis que Guardiola a été nommé directeur en 2016.

Chelsea a du mal à affirmer sa domination dans les matchs et à se mettre sur la feuille de match en ce moment. Ils ont joué un autre match nul 0-0 sans intérêt lors de leur dernière sortie contre Fulham. Il sera intéressant de voir si Potter peut changer les choses, compte tenu du type de ressources qui ont été injectées dans le club.

Le manager de 47 ans a guidé l’ancien club de Brighton & Hove Albion vers une excellente neuvième place en PL la saison dernière, compte tenu de ses ressources. Il se peut qu’il ne bénéficie pas du même type de temps à Stamford Bridge s’il ne parvient pas à produire rapidement les résultats souhaités.

