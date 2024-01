“Je ne comprends pas…” : Ashneer Grover s’attaque lourdement à l’ordre Paytm de RBI

« Je ne comprends pas RBI. Il est clair que RBI ne veut pas de FinTech dans ses affaires – ces derniers temps, toutes les réglementations/décisions sont contre les Fintech. De telles mesures tueraient complètement le secteur. Le @FinMinIndia @nsitharaman @PMOIndia doit intervenir. Les startups ont été les plus grands créateurs de capitalisation boursière et d’emplois au cours de la dernière décennie. Aujourd’hui, l’IIM et l’IIT ont du mal à placer leurs collaborateurs – en tant que pays, nous ne pouvons pas nous permettre une telle envergure ! Tom-Tom-Ing @UPI_NPCI au monde et punir les pionniers de l’espace est du pur ‘Doglapan'”, a écrit Grover sur X, anciennement Twitter.