Mikael Silvestre garde de bons souvenirs de ses débuts à Manchester United, comme il le raconte QuatreQuatreDeux.

L’ancien défenseur français a rejoint United en provenance de l’Inter Milan en septembre 1999, après que Liverpool, le principal rival des Diables Rouges, ait tenté de le recruter.

Et contre qui devrait-il faire sa révérence en Premier League ? Les Reds, bien sûr – dans un Anfield cacophonique, rien de moins.

Silvestre a remporté cinq titres de Premier League sous Sir Alex Ferguson (Crédit image : Getty Images)

Parler FFT à travers cinq jeux qui ont changé sa vie, Silvestre se souvient :

« Mes débuts à Manchester United ont été spéciaux pour de nombreuses raisons, notamment parce que j’étais lié à un déménagement à Liverpool. J’ai pris l’avion pour l’Angleterre le jeudi et deux jours plus tard, j’étais sur le terrain pour commencer à Anfield. Le bruit C’était incroyable et le fait que je ne parlais pas beaucoup anglais m’a vraiment aidé, car je ne comprenais pas bien ce que criaient les fans dans les tribunes !

« Je me souviens que Sir Alex Ferguson m’a dit : « Profite-en, mon fils » avant le coup d’envoi. Cela m’a donné un gros coup de pouce et m’a aussi permis de me détendre. Je n’avais pas eu beaucoup d’occasions d’envisager de disputer un match de cette ampleur, ce qui Cela a probablement aussi joué en ma faveur. Je ne regardais pas très souvent la télévision à l’époque et il n’y avait pas de réseaux sociaux, donc c’était plus facile de rester dans ma propre bulle et de rester concentré.

Silvestre a ensuite disputé 361 matches avec United, remportant tous les trophées majeurs proposés – culminant avec la gloire en Ligue des champions en 2007/08, sa dernière saison à Old Trafford.

Il a rejoint Arsenal cet été-là, passant deux ans avec les Gunners avant de rejoindre le Werder Brême, puis de poursuivre sa carrière avec le club de MLS Portland Timbers et l’équipe de Super League indienne Chennaiyin.

