La manager de Chelsea, Emma Hayes, a déclaré qu’elle ne cherchait pas un autre emploi après avoir annoncé qu’elle était sur la liste des finalistes pour le rôle d’entraîneur-chef de la Ligue 1 de l’AFC Wimbledon, ce qui ferait d’elle la première femme à entraîner dans le match professionnel masculin en Angleterre.

Hayes est l’un des managers les plus titrés de l’histoire de la Super League féminine. Son équipe est en tête de la WSL et est sur une série record de 33 matchs de championnat invaincus.

« Je suis manager à Chelsea. Je gère et représente des joueurs d’élite et de classe mondiale et c’est pour moi un travail formidable dans lequel j’ai passé neuf ans à cultiver toute mon énergie. Je ne cherche pas un autre emploi », a déclaré Hayes à un journal. conférence mardi.

« Je pense que le monde du football doit se réveiller et reconnaître que les femmes, alors que le jeu est joué par un sexe différent, c’est exactement le même sport et les qualités impliquées pour avoir à gérer qui sont exactement les mêmes que ce serait pour un équipe masculine.

« Il ne s’agit pas d’Emma Hayes et de l’AFC Wimbleldon. Il s’agit du fait que le monde du football est en mesure d’avoir une conversation normale pour parler d’avoir des entraîneurs d’origine asiatique, d’origine noire dans les salles d’entraîneurs et non pas comme une exception à la règle, mais comme quelque chose d’aussi normal. «

L’AFC Wimbledon est 21e de la Ligue 1, le troisième rang de l’Angleterre, tandis que Chelsea de Hayes est championne de la ligue 2019-2020, titulaire de la Coupe continentale 2020 et participe à la Ligue des champions.

Lorsqu’on lui a demandé si l’équipe de League One pouvait se le permettre, elle a répondu: « Absolument pas. »

Hayes a également répondu aux critiques du football féminin qui ont déclaré qu’un passage au football masculin serait un pas en avant pour elle.

« Fran Kirby, Pernille Harder, Beth England, Magda Eriksson, Millie Bright, Maren Mjelde – voulez-vous que je continue? Ce sont des joueurs de classe mondiale », a-t-elle déclaré.

« Le football féminin n’est pas un retrait par rapport à quoi que ce soit. Le football féminin à part entière est quelque chose à célébrer et la qualité et la réussite de toutes les femmes que je représente, c’est une insulte à leur égard que nous disions que le football féminin est un retrait. Le dévouement et l’engagement qu’ils ont. «

Emma Hayes de Chelsea a déclaré qu’elle était heureuse au club. Photo par Catherine Ivill / Getty Images

Le capitaine de Chelsea, Eriksson, a déclaré que s’il était certain qu’il y avait des rumeurs selon lesquelles une femme entraînait dans le match masculin, il y avait encore du chemin à faire pour que cela devienne une réalité.

« Je comprends qu’Emma est sur le marché et que les gens veulent l’attraper. Elle s’est bien débrouillée avec des résultats pour nous. Nous en sommes loin [a women coaching in the men’s game], » dit-elle.

« Je pense qu’il est positif qu’il y ait au moins des rumeurs. »

Eriksson a ajouté que bien qu’elle comprenne pourquoi d’autres équipes pourraient vouloir Hayes, elle espérait qu’elle resterait avec Chelsea.

« Je pense que personne dans l’équipe ne veut qu’Emma parte à ce stade », a-t-elle déclaré.

«Je pense qu’Emma cherche toujours à atteindre de nouveaux niveaux. Elle veut toujours que nous atteignions de nouveaux niveaux dans notre jeu. Elle s’attend à ce que nous performions dans tout ce que nous faisons. Elle veut créer cette mentalité gagnante.