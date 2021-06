« Je ne cautionnerai pas ce comportement »: un député conservateur rompt les rangs et dit que Matt Hancock devrait démissionner

Un membre de la sélection 2019 de députés conservateurs est devenu le premier du parti à suggérer publiquement que Matt Hancock devrait démissionner après avoir admis avoir enfreint les règles de Covid.

Duncan Baker, le député de North Norfolk, a déclaré au Presse quotidienne de l’Est que les personnes exerçant une fonction publique occupant des postes de responsabilité « devraient agir avec la morale et l’éthique appropriées qui accompagnent ce rôle ».

« Matt Hancock, sur un certain nombre de mesures, n’a pas atteint cet objectif », a-t-il déclaré.

«En tant que député et père de famille dévoué, marié depuis douze ans avec une épouse et des enfants merveilleux, les normes et l’intégrité sont importantes pour moi. Je ne cautionnerai en aucun cas ce comportement, et j’ai dit au gouvernement ce que je pense dans les termes les plus forts possibles. »

M. Baker a déclaré au journal que le secrétaire à la Santé devrait démissionner et a déclaré qu’il avait fait connaître son point de vue au gouvernement.

Cela survient après que Boris Johnson a tenté de sauver son ministre du cabinet assiégé – déclarant l’affaire « close » vendredi – mais les questions ont continué de monter sur la conduite de M. Hancock au pouvoir, après avoir été filmé en train de s’embrasser dans son bureau de Whitehall avec un ami de longue date qu’il a placé sur la masse salariale du gouvernement.

Le télégraphe quotidien ont également rapporté que des députés conservateurs disaient au Premier ministre de « débrancher » le secrétaire à la Santé, mais, jusqu’à présent, ils ont résisté à l’idée de faire connaître leur point de vue au public.

Une vidéo de M. Hancock dans une étreinte avec Gina Coladangelo a été publiée vendredi soir, après que des images fixes du clip de vidéosurveillance plus tôt dans la journée ont incité le parti travailliste à considérer sa position « désespérément intenable ».

Défendant M. Hancock, le collègue du cabinet Robert Jenrick a déclaré à la BBC vendredi soir, qu’il était « juste », le secrétaire à la santé avait présenté des excuses.

« Il y a une tâche à accomplir. Matt est en train de faire ça, et je pense que nous devrions lui permettre de continuer le travail. »

« Les règles ont été dures », a-t-il ajouté. « C’est le devoir de tout le monde de suivre les règles, mais je n’ai pas non plus été quelqu’un qui a critiqué et condamné les gens quand ils ont fait des erreurs. »

Dans un communiqué, M. Hancock a déclaré: « J’accepte d’avoir enfreint les directives de distanciation sociale dans ces circonstances. J’ai laissé tomber les gens et je suis vraiment désolé. Je reste concentré sur le travail pour sortir le pays de cette pandémie et je serais reconnaissant de la confidentialité de ma famille sur cette affaire personnelle. »

