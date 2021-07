« Je n’avais pas tiré »: le crieur de jugement Freak a presque perdu des points cruciaux pour l’étoile filante russe sur son chemin vers la première médaille d’or aux Jeux olympiques de la nation

Née à Omsk, Batsarashkina a établi un record olympique en décrochant la première médaille d’or pour son pays aux Jeux, marquant 240,3 points pour battre sa rivale bulgare Antoaneta Kostadinova de 0,7 point, après avoir pris 0,9 point de retard avant la dernière session.

La famille de Batsarashkina a révélé qu’elle craignait que la star ne perde le nerf de tir qui la nourrit depuis son enfance, bien que la jeune femme de 24 ans s’inquiétait davantage d’une erreur électronique qui n’aurait pas enregistré l’un de ses clichés.

« Les juges n’ont pas remarqué que je n’avais pas tiré un coup alors que j’en avais encore le temps – je pouvais continuer à tirer pendant 27 secondes. » Batsarashkina a expliqué à Tass l’incroyable oubli.

« Et ils m’ont de nouveau donné 50 secondes pour tirer. Je pense que cela m’a donné le temps de respirer. Cela n’arrive pas très souvent – ​​une fois sur deux, trois ou cinq finales, une panne électronique peut survenir. »

Les juges n’auraient pas accordé un point à Batsarashkina si l’incident ne leur avait pas été signalé.

« On s’appelait le matin et elle se plaignait un peu du fait que le tournage n’avait pas fonctionné au début », a déclaré l’un des entraîneurs de Batsarashkina, Natalya Kudrinabut.

« Mais le milieu était bon. Il y a eu un retard au tir, elle avait assez de maîtrise d’elle-même et elle a établi un record olympique. »

La mère de Batsarashkina, Irina, a révélé que les deux grands-pères de l’héroïne l’avaient inspirée dès son plus jeune âge.

« Nous avons deux grands-pères – mon père et le père de mon mari – qui sont tous deux des chasseurs passionnés », elle a dit.

« Vitalina chassait dès l’âge de six ans. Elle a été initiée à cette vie, ses grands-pères lui ont donné la pneumatique très tôt. C’était une enfant – il n’y avait jamais eu de poupées, elle était agile et active.

« Je savais qu’elle en était capable car ce n’était pas sa première participation à des compétitions internationales. Mais nous avions peur qu’elle perde son sang-froid. J’espérais qu’il y aurait une médaille mais, honnêtement, je ne pensais pas que ce serait l’or. »

Cette médaille d’or a couronné une belle ouverture aux Jeux pour la Russie – sous la bannière ROC – qui a inclus l’argent pour Anastasia Galachina dans le tir à la carabine à air comprimé 10 m et le bronze pour Mikhail Artamonov en taekwondo.

« Je ne me suis pas fixé pour tâche de gagner et d’entrer dans les trois premiers ou même de la finale, mais simplement de tirer du mieux que je peux et de montrer ce que je peux », a déclaré Batsarashkina, dont les prochaines ambitions incluent la compétition de tir à 25 m qui débute jeudi et, en dehors du sport, épouser son partenaire.

« L’essentiel est que vous ayez terminé la tâche. J’espère [to have a wedding] cette année, car nous l’avons planifié depuis longtemps. »

Un autre des entraîneurs extatiques de Batsarashkina, Valentin Kudrin, a parlé de la tension qui a précédé sa victoire.

« Nous étions dans une humeur très positive », affirma-t-il à Tass. « Nous espérons toujours le meilleur – nous avions peur et très inquiets. Pour être honnête, le résultat est inattendu.

« Vitalina fait partie de l’élite des tireurs du monde, mais tout le monde y est très fort. Quand [it happened], j’ai ressenti une explosion de joie et j’étais au plafond. Les voisins pensaient probablement que quelqu’un était devenu fou.

« Son grand-père était chasseur, il nous l’a amenée. Elle tirait de tout, de la fronde au pneumatique. Dieu merci, il y avait alors un parrain qui lui a donné un pistolet. C’était un ancien tireur. On lui a présenté un pistolet avec un énorme poignée, et tout est parti de là.

« J’ai ensuite persuadé ma femme, qui était déjà l’entraîneur de l’équipe de jeunes, d’emmener Vitalina au camp d’entraînement. »

Lorsqu’on lui a demandé si Batsarashkina serait désormais l’une des figures les plus populaires de sa ville natale, Koudrine a répondu : « Oui. Après tout, elle a une médaille olympique. »