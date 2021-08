LIRE LA SUITE: « L’athlète la plus sexy du monde », Alica Schmidt, dit « Tokyo appelle » alors que l’étourdisseur de piste allemand révèle sa joie lors de la sélection olympique (PHOTOS)

Schmidt s’est qualifiée au sein de l’équipe allemande de relais 400 m, mais son premier rêve a été anéanti lorsqu’elle a été mise sur le banc pour l’épreuve mixte de samedi. Néanmoins, Schmidt n’aurait pas vu l’action puisque l’équipe allemande a été disqualifiée pour avoir pris contact avec l’équipe jamaïcaine.

Malgré l’inactivité, Schmidt a été active sur les réseaux sociaux pour tenir son armée d’admirateurs au courant de ses déplacements au Japon.

Les 2,3 millions d’abonnés Instagram de l’Allemande ont été recueillis grâce à l’attention d’un article de magazine australien la surnommant « l’athlète la plus sexy du monde », bien que leur arbitrage ait été soutenu par l’opinion populaire.

Sa foule sur cette plate-forme est satisfaite des selfies et des séances photo peu fréquents, mais ses 419 500 fans de Tik Tok ont ​​eu droit à des informations et à des mises à jour quotidiennes avec des extraits de la vie à Tokyo, de l’atterrissage à l’entraînement sur piste.

Et ils sont devenus plus cyniques à propos de ce qu’ils voient et ont laissé entendre que Schmidt était en train de faire du freeload à Tokyo.

Schmidt a posté une vidéo montrant son gilet et son pantalon de survêtement en Allemagne dans une vidéo intitulée « les rêves peuvent devenir réalité » mais beaucoup sont jusqu’à présent arrivés à la conclusion que Schmidt a été sélectionnée par l’équipe Deutschland pour promouvoir les Jeux olympiques grâce à sa beauté incontestable et à sa foule de partisans plutôt que de concourir au mérite.

« Confus. Qu’est-ce que tu fais même? Vos vidéos montrent beaucoup de poses, ce qui est cool, mais je ne peux voir votre événement nulle part », a dit un adepte. « Je n’avais pas réalisé qu’avoir chaud était un sport » dit un autre.

« N’est-ce pas l’olympien qui vient d’être assis dans les gradins et n’a pas concouru ? Le concours de beauté n’est pas un sport olympique. un autre intervint.

L’une des vidéos les plus récentes de Schmidt était « Tokyo 2020 Presents », où elle a montré ses articles gratuits, des entraîneurs Asics et des vêtements de sport aux téléphones et écouteurs Samsung, des collations et du cola, le tout gratuitement ainsi qu’un aperçu des Jeux olympiques. village.

Le premier commentaire du clip était le suivant : « Participez aux Jeux Olympiques pour gagner X. Participez aux Jeux Olympiques gratuitement » et a gagné 118,00 likes jusqu’à présent, indiquant un certain niveau d’accord avec cette opinion de ses abonnés.

« Vous êtes sur les réseaux sociaux toute la journée… comment vous concentrez-vous ? » un autre a écrit dans les commentaires, tandis qu’un autre a comparé Schmidt à une autre belle athlète de la joueuse de tennis russe Anna Kournikova : « C’est comme si Anna Kournikova disait qu’elle était une championne de tennis. Elle n’était pas bonne.

Schmidt a expliqué sa routine de force pour prouver aux adeptes qu’elle s’entraîne et que son été au pays du soleil levant n’est pas uniquement consacré aux cadeaux des sponsors.

« Environ 30 % de mon entraînement est axé sur la force. Pour la plupart, des exercices explosifs et fonctionnels pour tout le corps font partie de mon emploi du temps », elle a expliqué.

« C’est super efficace, renforçant et activant les muscles des jambes, de la manière classique avec les squats et les fentes. Il y a ensuite sept à huit séances d’entraînement par semaine qui durent entre deux et trois heures.



Le propre mantra de Schmidt, répertorié sur son profil olympique officiel, vise ceux qui critiquent les autres, promouvant le fait de chérir leurs réalisations au lieu de la jalousie.

« Chérissez le succès des autres au lieu d’être jaloux de ce qu’ils ont accompli. Vos valeurs, vos croyances et vos attentes forment votre attitude. Apportez tout à l’avenir et fixez vos normes haut. » elle est citée comme disant.

La blonde née à Worms peut encore faire ses débuts olympiques tant attendus, en étant sélectionnée pour le relais 4x400m féminin vendredi, mais ses chances devraient être minces.