« Je n’avais pas grand-chose à perdre », déclare le tueur accusé après avoir frappé une famille musulmane avec une camionnette

Attention : cette histoire contient des détails troublants :

Plus de 12 heures après qu’une famille musulmane a été heurtée par un camion à London, en Ontario, le 6 juin 2021, leur meurtrier présumé était assis, frissonnant, dans une salle d’interrogatoire de la police, disant à un détective qu’il n’avait pas de liens particulièrement forts avec qui que ce soit dans cette salle. sa vie.

Le procès pour meurtre et terrorisme de Nathaniel Veltman devant la Cour supérieure de l’Ontario à Windsor en est à sa deuxième semaine. Lundi, le jury a regardé une vidéo de la police de l’accusé parlant au détective de police de Londres. Micah Bourdeau le lendemain de l’attaque.

Bourdeau était à la barre des témoins lundi pendant la diffusion de la vidéo.

Dans la séquence, l’accusé déclare : « Je dirais que je n’avais pas l’impression d’avoir grand-chose à perdre. Si je l’avais fait, je ne l’aurais pas fait parce qu’il y aurait eu quelqu’un d’autre, mais je ne l’ai pas fait. j’ai beaucoup à perdre. »

Veltman a déclaré avoir passé beaucoup de temps sur Internet à faire des « recherches » sur ce qu’il appelle la malhonnêteté des médias et le rôle des gouvernements occidentaux dans la dissimulation des crimes commis par les minorités contre les Blancs. Même en ligne, a déclaré l’accusé, il n’a pas interagi avec des personnes qui partageaient ses opinions parce qu’il craignait d’être inscrit sur une liste de surveillance du gouvernement.

« J’étais très paranoïaque à propos des autorités fédérales », a-t-il déclaré au détective.

Veltman, 22 ans, est accusé de quatre chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre, ainsi que d’accusations de terrorisme associées. Il a plaidé non coupable.

Yumnah Afzaal, 15 ans, ses parents, Madiha Salman, 44 ans, et Salman Afzaal, 46 ans, et la matriarche de la famille Talat Afzaal, 74 ans, ont été tués. Un garçon qui avait alors neuf ans a survécu.

Les procureurs affirment qu’ils ont été pris pour cible parce qu’ils portaient des vêtements traditionnels pakistanais et qu’ils étaient musulmans.

Bourdeau avait interrogé l’accusé — le détective a hésité lorsque l’avocat de la défense Christopher Hicks a suggéré qu’il s’agissait d’un interrogatoire — à deux reprises après l’attaque : pendant environ 2 heures et demie jusqu’à près de 4 heures du matin, puis à nouveau vers 9 h 30.

Interrogé sur la raison pour laquelle l’entrevue était si urgente étant donné que l’accusé était en détention et que son camion était sécurisé, Bourdeau a répondu qu’il était impossible de dire si Veltman avait travaillé avec quelqu’un ou quoi d’autre l’accusé aurait pu planifier.

REGARDER | AVERTISSEMENT : La vidéo diffusée lors du procès pour meurtre et terrorisme contient du contenu graphique : Appel au 911 et vidéo d’arrestation diffusée lors du procès d’un homme accusé du meurtre d’une famille musulmane Lors du procès pour meurtre d’un homme accusé d’avoir renversé quatre membres d’une famille musulmane à London, en Ontario, avec son camion, la salle d’audience a entendu le témoignage d’un chauffeur de taxi qu’il avait approché après l’attaque, l’appel au 911 qui a suivi et une vidéo de l’incident. l’arrestation d’un homme.

« Notre ville n’a jamais vu quelque chose de pareil et j’oserais dire que nous ne savions pas exactement à quoi nous avions affaire », a déclaré Bourdeau à Hicks en contre-interrogatoire. « Nous ne savions pas ce que nous ignorions. Nous ne savions pas s’il y avait un danger supplémentaire pour le public, et moi et l’équipe d’enquête avons estimé qu’il était impératif de le découvrir le plus tôt possible. »

Bourdeau a nié les suggestions de Hicks selon lesquelles l’interrogatoire nocturne était une tentative de garder l’accusé « aussi mal à l’aise que possible » : [those in custody] pas de nourriture, pas d’eau, un lit de ciment, gardez-les au frais. »

« Qu’il soit épuisé ou effrayé, ce n’était pas dans mon intention. Je lui ai alors parlé parce que je pensais que c’était urgent de le faire », a témoigné le détective.

Il a déclaré qu’il avait demandé à plusieurs reprises à l’accusé s’il avait besoin de quelque chose à manger ou à boire et qu’au cours du deuxième entretien, il lui avait apporté une couverture, comme on peut le voir sur la vidéo de l’entretien diffusée devant le jury.

Être en garde à vue a apporté un « immense sentiment de soulagement », déclare l’accusé dans la vidéo adressée au détective.

« Je l’ai fait, c’est fini. Je vais en prison maintenant. C’est fait. Je suis soulagé de l’avoir finalement fait, d’avoir donné suite », a-t-il déclaré. « Au début, je me sentais malade, je me sens toujours malade, parce que ce n’était pas une chose très agréable à faire, mais le fait que j’aie suivi jusqu’au bout était un soulagement. Mais quand même, cela ne semble pas réel. »

Veltman a confirmé à Bourdeau que le seul ami qu’il avait était musulman. Cela a déconcerté le détective, qui a déclaré qu’il ne comprenait pas comment il pouvait être ami avec une personne musulmane et qu’il avait également décidé de tuer des personnes qui suivaient l’islam.

« Il est laïc », a expliqué l’accusé à propos de son ami. « Et je doute qu’il veuille quelque chose à voir avec moi maintenant, mais oui, c’est probablement l’ami le plus proche que j’ai jamais eu. Techniquement, il vient d’une famille musulmane mais il n’est pas vraiment musulman. »

T-shirt pris comme preuve

Une vidéo de la police d’un entretien plus tôt dans la nuit de son arrestation a été diffusée devant le jury la semaine dernière. Dans ce document, l’accusé semble confiant et heureux de parler de ses motivations pour tuer la famille, y compris la vengeance, et d’envoyer un avertissement aux autres personnes pratiquant l’islam.

Au deuxième entretien, vers 10 heures du matin, il a froid et se penche, se serrant souvent dans ses bras. Il dit au policier : « J’ai l’impression de faire un rêve.

« Écoutez, je ne voulais pas faire ça – je sentais juste que je devais le faire », a-t-il déclaré à Bourdeau. « C’était très, très, très déplaisant, mais j’avais juste l’impression que c’était la seule façon de transmettre le message que je devais envoyer. J’avais l’impression que je n’avais pas d’autre choix. »

Finalement, la chemise en T qu’il porte, qui est blanche et peinte à la bombe avec une grande croix noire, est considérée comme une preuve. L’accusé a dit au détective que la chemise était une blague, censée ressembler à une « chemise de croisé ».

Il a également déclaré à Bourdeau qu’il avait tenu à brandir le signe « OK » avec sa main lors de son arrestation, un symbole bénin qui, dans certains cercles, en est venu à symboliser le pouvoir blanc.

« C’était un troll réussi », a-t-il expliqué. « Les stupides libéraux qualifient chaque jour tout de raciste, et les gens pensaient : ‘Je parie que nous pouvons leur faire croire que le symbole OK est raciste’, et cela a fonctionné. »

Il a souligné qu’il n’utilise pas le terme de pouvoir blanc parce qu’il ne veut pas « asservir les Noirs », mais plutôt « l’autonomie ethnique » et « ne pas tout céder aux minorités ».

Le contre-interrogatoire de Bourdeau par la défense devrait se poursuivre mardi.