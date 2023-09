« Je n’avais pas grand-chose à perdre », a déclaré le tueur accusé à la police après avoir attaqué une famille musulmane avec une camionnette

Attention : cette histoire contient des détails troublants.

Plus de 12 heures après qu’une famille musulmane a été heurtée par un camion alors qu’elle se promenait à London, en Ontario, le 6 juin 2021, le tueur accusé était assis, frissonnant, dans une salle d’interrogatoire de la police, disant à un détective qu’il n’avait pas de liens étroits avec personne dans sa vie et sentait qu’il n’avait pas grand-chose à perdre.

Le procès pour meurtre et terrorisme de Nathaniel Veltman, 22 ans, devant la Cour supérieure de l’Ontario à Windsor en est maintenant à sa deuxième semaine. Lundi, le jury a regardé une vidéo de la police de l’accusé parlant au dét. Micah Bourdeau le lendemain de l’attaque.

Bourdeau, présent à la barre des témoins lundi au moment de la diffusion de la vidéo, sera contre-interrogé par la défense dans l’après-midi.

Dans la séquence vidéo, l’accusé déclare : « Je dirais que je n’avais pas l’impression d’avoir grand-chose à perdre. Si je l’avais fait, je ne l’aurais pas fait parce qu’il y aurait eu quelqu’un d’autre, mais je ne l’ai pas fait. Je n’ai pas grand-chose à perdre. »

L’accusé a passé beaucoup de temps sur Internet, effectuant de nombreuses « recherches » sur ce qu’il a qualifié de malhonnêteté médiatique et sur le rôle des gouvernements occidentaux dans la dissimulation des crimes commis par les minorités contre les Blancs. Même en ligne, a-t-il déclaré, il n’a pas interagi avec des personnes qui partageaient ses opinions parce qu’il craignait d’être inscrit sur une liste de surveillance du gouvernement.

« J’étais très paranoïaque à propos des autorités fédérales », a-t-il déclaré au détective.

Yumnah Afzaal, 15 ans, ses parents, Madiha Salman, 44 ans, et Salman Afzaal, 46 ans, et la matriarche de la famille Talat Afzaal, 74 ans, ont été tués. Un garçon qui avait alors neuf ans a survécu.

Veltman a plaidé non coupable de quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré, d’un chef d’accusation de tentative de meurtre et de actes de terrorisme connexes.

Les procureurs affirment que les membres de la famille Afzaal ont été pris pour cible parce qu’ils portaient des vêtements traditionnels pakistanais et étaient musulmans.

Le seul ami de l’accusé, a-t-il confirmé à Bourdeau, était musulman. Cela a déconcerté le détective, qui a déclaré qu’il ne comprenait pas comment l’accusé pouvait être ami avec quelqu’un de musulman et également vouloir tuer des personnes qui suivent l’islam.

T-shirt pris comme preuve

« Il est laïc », a expliqué l’accusé à propos de son ami. « Et je doute qu’il veuille quelque chose à voir avec moi maintenant, mais oui, c’est probablement l’ami le plus proche que j’ai jamais eu. Techniquement, il vient d’une famille musulmane mais il n’est pas vraiment musulman. »

Dans une interview donnée plus tôt dans la soirée devant le jury la semaine dernière, l’accusé semble confiant et heureux de parler de ses motivations pour tuer la famille, y compris la vengeance, et d’envoyer un avertissement à ceux qui pratiquent l’islam.

Lors du deuxième entretien, vers 10 heures du matin le 7 juin, il a froid et est assis courbé, se serrant souvent dans ses bras. Il dit au policier : « J’ai l’impression de faire un rêve.

« Écoutez, je ne voulais pas faire ça – je sentais juste que je devais le faire », a-t-il déclaré à Bourdeau. « C’était très, très, très déplaisant, mais j’avais juste l’impression que c’était la seule façon de transmettre le message que je devais envoyer. J’avais l’impression que je n’avais pas d’autre choix. »

Finalement, son T-shift, qui est blanc et peint à la bombe avec une grande croix noire, est considéré comme une preuve. L’accusé a dit au détective que la chemise était une blague, censée ressembler à une « chemise de croisé ».

Il a également déclaré à Bourdeau qu’il avait tenu à brandir le signe « OK » avec sa main lors de son arrestation, un symbole bénin qui, dans certains cercles, en est venu à symboliser le pouvoir blanc.

« C’était un troll réussi », a-t-il expliqué. « Les stupides libéraux qualifient chaque jour tout de raciste, et les gens pensaient : ‘Je parie que nous pouvons leur faire croire que le symbole OK est raciste’, et cela a fonctionné. »

Il a souligné qu’il n’utilise pas le terme de pouvoir blanc parce qu’il ne veut pas « asservir les noirs », mais plutôt « l’autonomie ethnique » et « ne pas tout céder aux minorités ».

Le procès a été transféré à Windsor bien avant le début du procès. Les raisons du déménagement font l’objet d’une ordonnance de non-publication.