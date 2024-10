Iqbal Khan, devenu célèbre avec l’émission culte d’Ektaa Kapoor Kaisa Ye Pyar Haia fait son retour sur Instagram après trois ans et demi d’arrêt la semaine dernière. À une époque de followers et d’engouement pour les réseaux sociaux, l’acteur de télévision populaire ne veut pas courir après la célébrité virtuelle et il est sur les réseaux sociaux uniquement pour le bien de sa famille. Dans une conversation exclusive avec Temps de l’HindoustanIqbal Khan a déclaré: « Ma famille était jolie après ma vie et je devrais être sur les réseaux sociaux. Mais honnêtement, je ne sais toujours pas quoi faire ici. Je ne veux pas entrer dans les algorithmes et tout, je suis je vais juste publier ce que je veux et quand je veux. Je veux juste que ce soit calme et ne pas me soucier d’augmenter le nombre de mes abonnés et de suivre l’algorithme, je n’ai pas la bande passante pour gérer tout ça.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait quitté Instagram, Iqbal Khan a déclaré à la publication : « Je n’ai pas quitté Instagram parce que cela perturbait ma paix mentale. Je pensais juste que peut-être je n’étais pas fait pour ça, et je je n’avais pas grand-chose à partager. Kuch hona bhi chahiye daalne ke liye (Vous devez avoir quelque chose à partager quotidiennement, vous ne pouvez pas créer quelque chose de nouveau chaque jour). ‘t. »

Iqbal Khan, qui arborait un look poivre et sel depuis un moment, a récemment changé de couleur de cheveux et l’a annoncé dans une nouvelle bobine. Lorsqu’on lui a demandé s’il acceptait son âge avec grâce, l’acteur a répondu : « J’ai des travaux plus nombreux et plus intéressants avec mes cheveux gris. Donc, je n’ai pas été dans cette situation. De plus, le scénario a beaucoup changé, notamment grâce aux OTT », comme vous avez des histoires aujourd’hui pour une personne de 60 ans ou pour une personne de 50 ans et ainsi de suite, vous ne pouviez pas faire un film comme Jalsa ou Les Meurtres de Buckingham il y a 10 ans, mais aujourd’hui vous le pouvez.

Iqbal Khan mène une illustre carrière à la télévision. Il a joué dans des feuilletons quotidiens comme Kaisa Ye Pyar Hai, Kkavyanjali, Karam Apnaa Apnaa, Chhoona Hai Aasmaan. Il a joué dans des films comme Jalsa, Indoo Ki Jawani, Inoubliablepour n’en nommer que quelques-uns.