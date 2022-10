Je n’avais aucune idée de qui était Mark Wright quand je l’ai aidé à franchir la ligne d’arrivée du marathon de Londres.

Mark Wright de TOWIE a été aidé sur la ligne d’arrivée du marathon de Londres par un héros coureur qui n’avait “aucune idée de qui il était”, peut révéler The Sun.

La star de la télé-réalité était aux prises avec une crampe aux jambes lorsque Leon Swift, 41 ans, a couru pas à pas avec lui pour terminer la dernière ligne droite.

Ils ont sucé des tablettes de sel pour se recharger avant de se taper dans un high-fiving et de prendre une photo de fête après avoir terminé la course exténuante ensemble.

Leon a déclaré au Sun: “On pouvait dire que ses jambes étaient fatigantes. C’est un garçon en forme mais ses jambes allaient.

“Je ne savais pas qui il était, je l’ai juste pris comme un autre coureur. Je l’ai encouragé à continuer et à continuer.

Leon, du Bedfordshire, a tenté de distraire l’ancien milieu de terrain de Crawley Town Mark, 35 ans, de ses maux et douleurs en parlant de football.

Le directeur de l’entrepôt a soupçonné que l’étoile chancelante qu’il aidait était célèbre lorsque les spectateurs ont commencé à scander son nom.

Il a dit : « Je suis tellement idiot. Je n’avais pas réalisé qu’il jouait professionnellement ou qu’il avait fait le Soccer Aid avec toutes les stars.

«Il était heureux que je lui parle simplement pour le faire avancer pendant qu’il écoutait et répondait à l’étrange question.

Le coureur d’ultramarathon Leon, qui a terminé son premier marathon de Londres grâce au centre de thérapie caritative Herts MS, a aidé Mark à terminer le défi de 26,2 milles en trois heures et 41 minutes.

Il a ajouté : « Je l’ai félicité et il m’a toujours été reconnaissant de m’avoir traîné sur les derniers kilomètres.

“J’ai dit ‘meilleure chance pour l’avenir et vraiment bravo – vous devriez être fier de vous’.

“Tous ces caméramans voulaient une photo de lui et j’ai juste pensé que ma femme allait me tuer si je n’avais pas de selfie et il était content d’en faire un.

« Je ne pouvais pas croire à quel point il était gentil. C’était un vrai privilège de l’aider à finir ensemble car c’est un mec tellement top.

Parmi la foule se trouvaient la mère de Mark, Carol, la sœur Jess et l’épouse vedette de Corrie, Michelle Keegan – qu’il a ensuite étreinte et embrassée.

Mark a posté une photo Instagram de Leon par la suite, écrivant: «Cet homme ici. Quel mec. Il m’a tiré à travers les trois derniers milles, m’a donné une pastille de sel et m’a encouragé à chaque minute à continuer. Si vous voyez ce compagnon, ou quelqu’un qui le connaît s’il vous plaît envoyez-moi un message. Merci.”

La femme de Leon, Jenny, a répondu mais le couple n’a pas encore parlé depuis le triomphe de dimanche