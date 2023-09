Je n’avais aucune idée de la quantité de travail qu’un chiot pouvait représenter. Puis j’en ai accueilli trois

Cette chronique à la première personne est l’expérience de Colette Fluet-Howrish, qui vit à Edmonton. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez voir la FAQ .

J’étais debout dans la chambre de mon plus jeune enfant, regardant trois adorables chiots s’ébattre dans l’enclos dans lequel je les avais placés. Les compagnons de la portée, âgés de six semaines, avaient été retrouvés abandonnés dans une boîte en carton alors qu’ils étaient petits et ils avaient passé une grosse journée à voyager. notre maison. Naturellement, leurs petits ventres n’étaient pas en forme.

Il y avait du caca partout : sur les tapis à pipi, les couvertures et les jouets. Et bien sûr, c’était partout sur les chiots, qui faisaient joyeusement caca les uns sur les autres et le répandaient partout. Alors que l’un d’eux ramassait le bol d’eau et le jetait à travers l’enclos, j’ai pensé : Qu’est-ce que j’ai fait?

Mais seulement brièvement, car j’ai ensuite dû essayer rapidement de contenir la situation des crottes.

Deux jours plus tôt, nous avions soumis notre demande pour devenir parents d’accueil auprès de la Second Chance Animal Rescue Society, une organisation à but non lucratif de la région d’Edmonton qui accueille des animaux indésirables ou destinés à l’euthanasie et les aide à trouver des foyers aimants.

Fluet-Howrish câline Luna fraîchement baignée peu de temps après l’arrivée des trois chiots chez elle en juillet. (Soumis par Colette Fluet-Howrish)

Notre famille pensait à une famille d’accueil depuis un bon moment. Comme j’avais du temps libre cet été et étant conscient du grand besoin de familles d’accueil, nous avons décidé de tenter le coup.

Mon mari et moi avons des chiens depuis plus d’une décennie ; Aujourd’hui, notre foyer comprend trois adolescents, deux petits chiens d’âge moyen nommés Sandy et Grady, et Jelly le chat. Parce que nous avons adopté nos chiens quand ils étaient plus âgés, je n’avais aucune idée de ce qu’impliquerait le soin de trois chiots aussi jeunes.

Mais je l’ai vite compris.

Outre la gestion initiale des crottes, il y avait trois tétées par jour, de nombreuses brassées de lessive et de nombreux voyages d’apprentissage de la propreté, de l’enclos de la chambre au jardin.

Au début, nous transportions les chiots un par un, mais plus tard nous avons adopté ce que nous appelions la « course des taureaux », c’est-à-dire les conduire dans le couloir, dans la cuisine, descendre trois marches et sortir.

À chaque fois, c’était une tentative chaotique et joyeuse de faire en sorte que la course soit sans pipi.

Les trois chiots, montrés ici environ une semaine après leur arrivée chez Fluet-Howrish en juillet, ont été abandonnés et retrouvés dans une boîte en carton alors qu’ils avaient environ deux semaines. De gauche à droite, Pepsi, Brownie et Luna. (Soumis par Colette Fluet-Howrish)

Ces courses ont été suivies d’un moment magique dans la cour, assis sur une couverture de pique-nique avec des chiots qui couraient entre nous, luttant les uns contre les autres dans un gros tas de chiots avant de s’installer pour des câlins avec nous. Nous sommes tombés amoureux de chacun d’eux : Brownie décontracté, Pepsi extraverti et la petite chérie Luna, qui était un mélange des deux.

Ces moments idylliques se mêlaient à la réalité de l’aide aux animaux abandonnés.

Après quelques semaines d’accueil, nous avons appris que les chiots avaient des poux. J’ai immédiatement imaginé des bains et des peignes à poux pour les cinq membres de la famille et les six animaux de la maison, mais heureusement, les poux ne se transmettent pas des chiens aux humains – ouf ! – et le traitement consistait en une simple pommade appliquée sur la nuque. L’agence de secours a été extrêmement solidaire tout au long de ce processus.

Favoriser des citoyens canins modèles

À cette époque, nous avons vraiment réalisé qu’un humain aimant avait nos deux chiens avant que nous les adoptions. Lorsque Sandy est arrivée à Calgary en provenance d’un refuge en Californie, elle était sale de la tête aux pieds et ses cheveux étaient inégaux et tombaient, selon sa mère adoptive. Mais Cheri a pris soin de Sandy et au moment où nous l’avons eue, elle était la belle chienne dont nous sommes tombés amoureux.

C’était à mon tour de payer au suivant, avec les poux et tout.

J’ai décidé de faire de mon mieux en tant que parent adoptif afin que les chiots soient adoptables et réussissent lorsqu’ils s’installent dans leurs foyers « pour toujours ».

Au cours de ses quatre semaines passées à élever les chiots, Fluet-Howrish a utilisé des friandises pour enseigner aux chiots les compétences de base en obéissance afin de les aider à s’intégrer avec succès dans leur nouveau foyer une fois adoptés. (Fourni par Colette Fluet-Howrish)

Nous avons encouragé un comportement calme, comme « à quatre par terre » pour les empêcher de sauter sur les gens et d’utiliser leurs dents sur des jouets, pas sur nous (un travail en cours).

Ils ont appris que les humains sont source de douceur et de friandises. Et ils ont appris à respecter nos deux chiens, même s’ils sont rapidement devenus trop grands.

Nous ne savions pas comment nos animaux réagiraient à la présence de chiots à la maison, mais nous avons été agréablement surpris de la façon dont les choses se sont déroulées. Les chiots suivaient Sandy dans la cour, en espérant qu’elle jouerait tout en respectant ses limites, et ils aimaient tous lutter avec notre chat (ce que notre chat appréciait également).

Les chiots sauvés s’intègrent bien avec les autres animaux de compagnie de la famille, y compris Jelly le chat. (Soumis par Colette Fluet-Howrish)

J’ai joué un petit rôle dans la sélection des adoptants potentiels venus rencontrer les chiots de notre cour. C’était spécial de voir les familles tomber immédiatement amoureuses de leur chiot et pour moi de voir que chacune avait trouvé un foyer qui lui convenait. Voir l’énergique Pepsi rencontrer son futur chien-frère était particulièrement agréable – je savais qu’il aurait un camarade de jeu pour l’aider à brûler toute cette énergie.

Brownie et Pepsi sont rentrés chez eux avec leurs nouvelles familles directement du cabinet vétérinaire après avoir été castrés. Nous les avions depuis un mois.

Luna est restée deux semaines de plus avant d’être récupérée par son nouveau propriétaire, ma sœur, Pauline Krikun, qui habite à cinq heures de là. Les larmes coulèrent sur mes joues lorsque nous renvoyâmes Luna, même si nous savions que nous la reverrions.

Colette Fluet-Howrish tient Luna dans ses bras avant d’envoyer le chiot vivre dans sa nouvelle maison pour toujours avec la sœur de Fluet-Howrish, Pauline Krikun. (Soumis par Colette Fluet-Howrish)

Choisir de devenir famille d’accueil, c’était s’engager à faire quelque chose sans vraiment savoir comment cela fonctionnerait.

Mon mari était surpris de voir à quel point je nettoyais les crottes et courais pour suivre les chiots. J’ai été un peu surpris aussi. Je pense qu’avoir grandi dans une ferme m’a rendu tout à fait apte à des tâches comme celles-ci, et comme les chiots étaient adorables et très réactifs au temps que nous passions avec eux, le travail était gratifiant.

Fostering m’a rappelé qu’avec la bonne incitation (à savoir trois chiots affamés qui pleurent pour leur petit-déjeuner et menacent de réveiller le reste de la maison), je peux être une personne du matin. Cela m’a également laissé impressionné par les gens qui font cela de manière continue et qui, d’une manière ou d’une autre, ont toujours un emploi.

Grâce à Pepsi, Brownie et Luna, j’ai appris qu’une fois qu’on s’est lancé dans le monde de l’aide aux animaux dans le besoin, il est difficile de s’en détourner. Plus tard, je sais que nous serons à nouveau accueillis.