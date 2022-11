“Je n’aurais pas dû le dire” – Wayne Rooney regrette l’attaque de la Coupe du monde contre les supporters anglais

Wayne Rooney a admis qu’il regrettait son emportement face aux huées de l’Angleterre (s’ouvre dans un nouvel onglet) supporters à la Coupe du monde 2010.

Après un terrible match nul 0-0 contre l’Algérie lors de leur deuxième match de groupe lors du tournoi en Afrique du Sud, les Three Lions de Fabio Capello ont été moqués alors qu’ils quittaient le terrain à temps plein – et Rooney a été filmé pour rendre ses sentiments tout aussi clairs.

“C’est bien de voir vos propres fans vous huer”, a déclaré sarcastiquement le meilleur buteur d’Angleterre.

Maintenant, 12 ans plus tard, Rooney réfléchit à l’incident – ​​et à l’ancien Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet) la star souhaite qu’il n’ait pas réagi comme il l’a fait. Écrire pour Les temps à la veille de Qatar 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet)il expliqua:

“De toute évidence, je n’aurais pas dû dire ce que j’ai fait. Ce n’était pas une fouille à propos des supporters anglais en général, juste de la frustration face à ce qui s’est passé ce jour-là. Je me souviens qu’ils nous ont hués dix minutes après le début du match. Vous êtes étiqueté en tant que groupe de joueurs qui s’en fichent et c’est loin d’être le cas : vous vous souciez probablement trop et vous essayez trop fort.

“Personnellement, j’aurais aimé mieux jouer – mais je me suis senti flou tout au long du tournoi. À l’entraînement, je ne pouvais tout simplement pas contrôler le ballon – je n’avais pas de contact – et dans les matchs, j’étais pareil.”

Après avoir fait match nul 1-1 avec les États-Unis lors de leur match d’ouverture, l’Angleterre s’est finalement qualifiée pour les huitièmes de finale en battant la Slovénie 1-0.

Rooney n’a pas réussi à marquer lors du tournoi, où l’équipe de Capello s’est inclinée 4-1 contre l’Allemagne lors des 16 derniers (avec le tristement célèbre but de Frank Lampard qui n’était pas…).