L’ancien président de la Commission européenne a déclaré avoir «commis une erreur» en écoutant David Cameron après s’être fait dire de ne pas s’immiscer dans le débat sur le Brexit au Royaume-Uni.

Jean-Claude Juncker a déclaré qu’il «n’aurait pas dû écouter» l’ancien Premier ministre et «s’exprimer» sur la question.

Cela survient alors que la querelle sur le lobbying politique, déclenchée par l’utilisation par M. Cameron des contacts gouvernementaux pour faire du lobbying au nom de Greensill Capital, s’approfondit – provoquant une série d’enquêtes sur la question.

S’adressant au journal i, M. Juncker a déclaré que M. Cameron lui avait dit de ne pas mener d’entretiens avec la presse britannique.

«Je n’aurais pas dû écouter David Cameron», a-t-il déclaré.

«Il m’a dit de ne pas intervenir dans le débat au Royaume-Uni, de ne pas venir à Londres, de ne pas faire d’interviews avec la presse britannique.

Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020, sept ans après le référendum ordonné par M. Cameron en 2013.

La décision de partir – de 52% à 48% – a laissé l’UE sous le choc et M. Cameron a démissionné de son poste de Premier ministre peu de temps après.

Un accord a finalement été négocié entre le Premier ministre Boris Johnson et le successeur de M. Juncker, Ursula von der Leyen, après des vagues de négociations parfois hostiles qui ont été entravées par la crise des coronavirus.

« J’ai fait une erreur parce que je n’ai pas défendu le point de vue de l’UE au Royaume-Uni », a déclaré M. Juncker.

«Ils m’ont demandé de me taire, alors je me suis tue. C’est quelque chose pour lequel je me critique. J’aurais dû parler plutôt que de rester silencieux.

