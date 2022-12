Je n’aurais jamais pensé que je serais le parent qui envoie mon enfant à l’école privée

Cette chronique à la première personne est l’expérience de Shauna MacKinnon qui vit à Vancouver. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions.

En conduisant de notre maison à East Vancouver vers le côté ouest de la ville, je remarque à quel point les chantiers sont plus grands et mieux entretenus. Alors que nous approchons de l’école privée de ma fille, notre voiture – qui est encore recouverte de la poussière d’un été passé à camper et à rouler sur des routes de gravier – suit un train de Teslas et de Mercedes brillantes. Je ne peux pas m’empêcher de me sentir gêné.

« Êtes-vous prêt pour votre premier jour ? » Je demande.

Ma fille de neuf ans répond avec un “Yep” déterminé.

Elle est élégante dans son nouvel uniforme. Alors que je me demande comment notre famille de la classe moyenne s’intégrera dans cette communauté scolaire chic, je suis reconnaissante pour son uniforme. Au moins, cela lui permet de se fondre.

Le trajet en voiture de 30 minutes à travers la ville est un voyage dans un style de vie auquel je ne m’attendais pas à vivre. Nous avions choisi d’élever nos enfants dans un quartier connu pour sa diversité et ses attitudes de gauche. Les enfants pouvaient marcher jusqu’à l’école et nos déplacements au travail pouvaient se faire à vélo. Nous avons apprécié l’opportunité offerte par l’école publique de rencontrer des enfants et des familles avec un large éventail d’expériences personnelles différentes des nôtres.

C’est pourquoi je n’aurais jamais pensé envoyer un de mes enfants dans une école privée. Mais être parent vous fait faire des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas.

La lecture a toujours été un défi pour ma fille. Lorsque la pandémie a entraîné la fermeture d’écoles, j’ai eu une expérience directe de ce à quoi elle était confrontée à l’école. Cela a conduit à la découverte désagréable que son petit frère, de deux années plus jeune, était déjà un meilleur lecteur qu’elle en 3e année. Elle était furieuse.

“Je ne peux pas faire ça !” cria-t-elle, des larmes de frustration coulant de ses yeux, alors qu’elle fixait la feuille de travail de l’école sur notre table à manger. J’ai repensé à toutes les nuits de cette année où ma fille a pratiqué des mots de vocabulaire à la maison du lundi au jeudi pour terminer le test de vendredi comme si elle n’avait jamais vu les mots auparavant. Je savais que quelque chose l’empêchait d’apprendre, mais je ne savais pas quoi.

Son professeur nous a encouragés à dépenser 3 000 $ pour une évaluation psychoéducative privée si nous pouvions nous le permettre. Une évaluation financée par l’État nécessiterait « plusieurs années d’attente ». Son enseignante nous a prévenus qu’attendre de comprendre la racine des difficultés d’apprentissage de ma fille reviendrait à manquer une fenêtre critique d’intervention.

L’évaluation a révélé que notre fille avait des difficultés avec le traitement auditif et de la mémoire. Le diagnostic a donné un sens à sa frustration.

Il y a des moments où Shauna MacKinnon se sent coupable de savoir que sa famille investit plus dans l’éducation de notre fille que dans celle de notre fils. (Carlos Osorio/La Presse canadienne)

Le psychologue a expliqué que pour les enfants ayant des différences d’apprentissage de la langue – communément appelées sous le terme générique de dyslexie – une grande partie de l’expérience typique des écoles publiques des feuilles de travail, des tests d’orthographe et des salles de classe bruyantes est difficile pour eux d’apprendre.

Mais avoir un diagnostic officiel et une désignation comme étudiant ayant un trouble d’apprentissage n’était pas une solution magique. Ma fille a fréquenté une grande école primaire à Vancouver où les ressources étaient déjà épuisées. Étudiants avec son type de troubles d’apprentissage ne déclenchent pas de financement supplémentaire pour répondre aux besoins des étudiants .

Notre fille a enduré trois ans de séances de tutorat après l’école avec des progrès lents.

Finalement, avec son anxiété croissante de savoir qu’elle était à la traîne par rapport à ses pairs, les choses sont arrivées à un point critique. “Je veux y aller tout le temps”, a déclaré ma fille après avoir conclu un camp d’été organisé par une école privée spécialisée pour apprenants dyslexiques. Elle avait apprécié les cours de musique et d’art, ce qui rendait tolérable l’heure quotidienne de tutorat individuel. Elle aimait aussi savoir que tous les élèves avaient des défis similaires aux siens.

À ce moment-là, je pouvais imaginer un éventail d’avenirs possibles pour ma fille. Les personnes atteintes de dyslexie non prise en charge sont plus susceptibles d’éprouver problèmes de santé mentale tels que l’anxiété, l’itinérance, le chômage et la violence . Et pourtant, d’autres dyslexiques font partie de nos artistes, inventeurs et entrepreneurs les plus célèbres .

Compte tenu de ces possibilités, je ne pouvais pas dire non à l’école privée malgré les obstacles financiers et logistiques – ou mon propre inconfort à abandonner une institution publique pour une offre privée.

L’année dernière a été transformationnelle. La petite taille des classes, le tutorat individuel régulier et l’engagement à enseigner en utilisant une approche multisensorielle signifient que ma fille est maintenant engagée dans l’apprentissage à l’école. Elle rentre à la maison avec des histoires sur le contenu des cours. Sa lecture s’est améliorée et elle écrit maintenant en utilisant l’écriture cursive que ses grands-parents “ooh” et “aah” par-dessus. Son anxiété de ne pas suivre les autres enfants de son âge a disparu. J’ai trouvé que les familles de l’école privée sont chaleureuses et accueillantes. Comme nous, de nombreux parents ont cherché l’école privée en dernier recours après que leurs enfants aient eu des difficultés dans le système public.

Il y a des moments où je me sens coupable de savoir que nous investissons plus dans l’éducation de notre fille que dans celle de notre fils. Puisqu’il a besoin de moins de soutien, nous pensons que le système public le servira assez bien.

Les enfants de Shauna MacKinnon ont des trajets différents pour se rendre à l’école. Sa fille est conduite dans une école privée de l’autre côté de la ville tandis que son fils se rend à pied à son école publique. (Soumis par Shauna MacKinnon)

Alors que nous entamons notre deuxième année de ce nouvel arrangement, je m’habitue à notre nouvelle normalité : ma fille, qui a maintenant 11 ans, se lève tôt et part en uniforme à l’école privée ; mon fils dort et se promène tranquillement jusqu’à notre école publique locale.

Nous ne voulons pas renoncer au système public. Nous restons convaincus que les écoles publiques constituent une base commune importante pour l’édification de la société civile. Peut-être qu’un jour, des élèves comme ma fille obtiendront le soutien dont ils ont besoin dans l’enseignement public.

