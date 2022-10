Je n’aurais jamais pensé que je serais déployé pour la Croix-Rouge pour aider à combler la pénurie de médecins au Canada

Cette chronique à la première personne est rédigée par le Dr Anthony Fong, qui a travaillé comme suppléant à Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest, pendant deux semaines. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBCs’il te plait regarde la foire aux questions .

En mai, lorsque des niveaux massifs de fonte des neiges ont causé inondations sans précédent et une évacuation de la ville de Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest, je n’ai pas été surpris que la Croix-Rouge canadienne (CRC) ait été déployée pour soutenir les évacués.

Mais en septembre, en tant qu’urgentologue pour le CRC, je ne m’attendais pas à être envoyé à Hay River pour répondre à un autre type de crise – une pénurie paralysante de médecins de famille qui a laissé la ville sans salle d’urgence à service complet pour plus de deux mois. Cette situation devient rapidement une dure réalité partout au Canada .

Perché sur la paisible rive sud du Grand lac des Esclaves, Hay River compte près de 4 000 habitants. L’autorité sanitaire locale dessert également 6 000 autres personnes qui vivent dans sa zone de chalandise environnante.

La région a suffisamment de travail pour au moins cinq médecins à temps plein. Actuellement, il n’en a pas.

L’année dernière, le principal problème était de couvrir les travailleurs de la santé qui ont dû s’isoler à la maison en raison du COVID-19. Cette année, c’est le burn-out .

Au cours de l’été, une combinaison d’absences saisonnières et de pénuries à l’échelle du pays a laissé la ville se démener pour trouver des renforts. Par conséquent, plusieurs organismes ont été sollicités pour aider à recruter des suppléants — du personnel soignant temporaire — pour le territoire. La Croix-Rouge en faisait partie.

Pour beaucoup, ce fut la plus longue période sans soins d’urgence de mémoire récente. Le personnel local m’a dit que les fermetures précédentes n’avaient duré que quelques jours au maximum.

Le Centre régional de santé de Hay River en septembre 2019. (Emily Blake/CBC)

Pour faire face à la pénurie, une infirmière praticienne a vu des cas d’urgence mineurs pendant la journée tandis que des patients plus malades devaient appeler le médecin de la salle d’urgence de garde à Yellowknife.

Au cours de l’été, les résidents qui avaient besoin de points de suture devaient conduire cinq heures jusqu’à Yellowknife juste pour les obtenir. D’autres ont choisi de quitter le territoire pour recevoir des soins – la salle d’urgence ouverte 24 heures sur 24 la plus proche se trouvait à trois heures de route au sud de High Level, en Alberta.

Mais pour beaucoup, rien ne remplace les soins immédiats en personne.

Le jour de mon arrivée, un homme était balle dans la poitrine et a survécu – en partie grâce aux actions de deux médecins suppléants qui étaient arrivés la nuit précédente.

Bien que je ne sois pas impliqué dans ses soins, je sais que les patients souffrant de ce type de blessure nécessitent généralement qu’un médecin insère un tube pour drainer le sang ou l’air de la poitrine qui peut comprimer leurs poumons. Cela doit être fait avant que le patient ne soit mis dans une ambulance aérienne à Edmonton; l’altitude peut aggraver la blessure.

Une autre nuit aux urgences, j’ai vu une femme dans la vingtaine avec un début de grossesse qui souffrait de douleurs abdominales. Grâce à l’échographie – une compétence que possèdent la plupart des médecins d’urgence – j’ai pu voir que sa grossesse était dans l’utérus et lui ai épargné d’être transportée par avion à Yellowknife pour exclure une grossesse extra-utérine, une condition potentiellement mortelle.

Pendant ce temps, à la clinique de médecine familiale du Centre régional de santé de Hay River, mon horaire s’est lentement rempli pour la semaine. De nombreux patients ont été surpris de revoir un médecin en ville et j’étais plus qu’heureux de les sortir de leurs limbes en matière de soins de santé.

Lorsque les gens n’ont pas un accès régulier aux soins primaires, leurs problèmes de santé s’accumulent et s’aggravent. Au moment où ils peuvent me voir, la probabilité d’une brève visite pour une seule raison – courante il y a à peine 15 ans lorsque j’ai obtenu mon diplôme – est extrêmement faible.

Un par un, chaque patient m’a donné une longue liste de préoccupations : hernie, diabète et renouvellement de médicaments ; douleurs pelviennes, douleurs aux pieds et trouble déficitaire de l’attention ; l’anxiété, la dépression et les maladies inflammatoires de l’intestin. Chaque article méritait son propre rendez-vous.

En tant que médecin rencontrant des patients pour la première fois, j’ai passé une grande partie des rendez-vous de 15 minutes à me familiariser avec leurs antécédents médicaux – une étape que les médecins de famille peuvent sauter – et il ne me restait souvent que de précieuses secondes pour formuler un plan et un conseil. leur.

Avec seulement une poignée d’infirmières et d’infirmières praticiennes pour faire fonctionner la clinique pendant l’été, il y avait aussi un arriéré de frottis de Pap à faire, des dispositifs de contrôle des naissances implantables à remplacer et des analyses de sang à vérifier – dont certaines restaient du printemps.

Audrey Berens, qui vit à Hay River depuis 1960, avec sa chienne Daisy. (Anthony Fong)

Les frustrations des résidents de Hay River me sont peut-être mieux décrites par Audrey Berens, qui a subi une chirurgie du cancer du sein à Edmonton au cours de l’été. La femme de 64 ans a déclaré qu’elle avait peur de rentrer chez elle sans médecin en ville.

“Cette situation de médecin – c’est terrifiant … Par exemple, une de mes amies a eu une infection par le cancer du sein. Elle n’a pas été détectée assez tôt et elle est décédée.”

Alors que je reprenais un avion pour Vancouver après mes deux semaines à Hay River, je n’ai pas pu m’empêcher de me demander s’il était temps que nous traitions les fermetures disparates de salles d’urgence à travers le Canada comme ce qu’elles représentent vraiment – une urgence nationale de santé publique qui nécessite des solutions.

