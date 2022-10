“Je n’aurais jamais pensé que cela arriverait de mon vivant” – l’avortement au centre de la scène avant le vote en Pennsylvanie

L’avortement est devenu un problème pour les démocrates lors des élections américaines de mi-mandat en novembre.

Certains républicains changent d’allégeance avant le vote.

L’inflation aux États-Unis reste préoccupante.

Jen Sloan a voté républicain toute sa vie, mais lors des prochaines élections de mi-mandat, l’infirmière vivant dans la banlieue de Pittsburgh votera pour la première fois pour les démocrates.

Pourquoi? La Pennsylvanienne de 52 ans craint pour l’avenir du droit à l’avortement, qui est devenu un enjeu clé en cette saison électorale.

La mère divorcée de trois enfants a déclaré que la décision de la Cour suprême des États-Unis fin juin – qui a annulé la décision Roe vs Wade vieille d’un demi-siècle garantissant le droit fédéral à l’avortement – ​​”a tout changé pour moi”.

Appelant la décision du tribunal dominé par les conservateurs “une gifle sur mon visage”, Sloan a déclaré qu’elle avait toujours considéré la droite comme “quelque chose d’intouchable”.

“Je n’aurais jamais pensé que cela arriverait de mon vivant”, a-t-elle déclaré à l’AFP, expliquant sa décision d’inverser son vote.

Sloan a déclaré qu’elle avait voté pour Donald Trump en 2016 et à nouveau lors de la course de 2020 qu’il avait perdue contre le démocrate Joe Biden – mais après la décision du tribunal, elle dit “ce n’est tout simplement pas qui je suis”.

“Je ne voulais plus être aligné avec ça.”

L’État de Pennsylvanie fait partie de plusieurs États clés lors des prochaines élections, théâtre d’une course serrée au Sénat qui pourrait décider du contrôle de la chambre haute également divisée.

Les démocrates ont identifié la lutte pour le droit à l’avortement comme une question vitale qui pourrait influencer les électeurs vers leur camp.

Lors d’un récent rassemblement à Doylestown, une banlieue nord de Philadelphie, l’organisation nationale à but non lucratif Planned Parenthood a fait entendre sa voix.

“L’avortement est toujours légal en Pennsylvanie et nous allons nous battre tous les jours pour nous assurer que cela reste le cas”, a déclaré Lindsey Mauldin, vice-présidente des politiques publiques et du plaidoyer dans l’une des branches de l’État pour le planning familial.

“Nos patients ne viennent pas dans nos centres de santé pour des raisons politiques, ils ne viennent pas dans nos centres de santé pour des raisons religieuses ; ils viennent dans nos centres de santé parce qu’ils ont besoin de soins”, a-t-elle déclaré, affirmant que les patients des États limitrophes sont arrivent également à la recherche de services de santé.

“La Pennsylvanie reste un État très vital pour fournir ces soins aux patients du quadrant nord-est du pays”, a-t-elle déclaré, même si l’État compte moins de 20 cliniques pour plus de 12 millions d’habitants.

Debout parmi les pancartes indiquant “Mon corps, mon choix”, Angela Jacobs dit que c’est la première fois qu’elle devient active en politique.

Mais la femme de 51 ans s’est sentie émue de se fiancer, affirmant qu’au début de la vingtaine, elle s’était fait avorter et souhaitait que sa propre fille, aujourd’hui âgée de 20 ans, ait la même option.

Jacobs a dit :

Je me rends compte maintenant que si nous ne parlons pas de ces choses, nous allons perdre ce choix et ce n’est pas quelque chose que les femmes peuvent se permettre de nous en priver.

Lara Putnam, professeur d’histoire à l’Université de Pittsburgh, a déclaré qu’à partir du moment où la décision de la Cour suprême a été abandonnée, les démocrates ont légèrement dépassé les républicains en nombre d’électeurs nets gagnés par chaque parti sur les listes électorales.

“Cela marque une rupture nette” et renverse temporairement une tendance structurelle dans l’Etat, où les démocrates ont vu leur ancienne base de l’ère industrielle se rétrécir pendant des décennies, a-t-elle déclaré à l’AFP.

Mais est-ce suffisant pour faire basculer le vote ?

Randy Charlins, un gérant de bar qui vit près de Doylestown, ne le pense pas.

Le républicain de 61 ans dit que même si la course est “très serrée”, il est convaincu que Mehmet Oz, le célèbre médecin candidat au Sénat là-bas, l’emportera sur son adversaire démocrate John Fetterman, l’ancien maire d’une ville sidérurgique en difficulté.

“Je pense qu’il y a une majorité silencieuse”, a déclaré Charlins, debout sur le porche de sa maison où une pile de décorations est déjà sortie en préparation pour Noël.

“Il y a beaucoup de conservateurs qui ne disent rien par peur”, a-t-il déclaré.

Pour le gérant du bar, l’inflation reste une préoccupation centrale.

“Je vois mes clients qui viennent peut-être trois fois par semaine, il y a un an, il y a un an et demi, ils ne viennent qu’une fois par semaine”, a-t-il déclaré.

“Maintenant, cela affecte mes revenus.”

Il est loin d’être le seul : un sondage national réalisé par le New York Times/Siena College publié lundi montre que 18 % des électeurs considèrent l’inflation comme leur priorité absolue, contre 5 % qui placent le droit à l’avortement comme leur première préoccupation.

Dans tout le pays, les candidats républicains se sont calmés sur la question de l’avortement, conscients qu’une position extrême pourrait leur coûter des voix.

Les publicités des campagnes de droite se sont principalement concentrées sur la criminalité ou l’inflation, brandissant la menace de la légalisation de la drogue.

Les démocrates rappellent régulièrement que le Dr Oz et Doug Mastriano, le candidat ultra-conservateur au poste de gouverneur de Pennsylvanie, ont défendu la restriction de l’accès à l’avortement ou une interdiction quasi totale de l’acte médical.

La Pennsylvanie est bien connue pour ses courses serrées, ayant donné à Trump une victoire serrée en 2016, avant de devenir à peine démocrate pour Biden en 2020.