“Je n’aurais jamais pensé que cela allait arriver”

LACONIA, New Hampshire — L’ancien président Donald Trump a salué lundi les récents fiançailles du sénateur Tim Scott en réagissant avec une surprise incrédule lors d’un rassemblement à la veille de la première primaire nationale.

« Tout le monde le connaît et aujourd’hui, c’était une grande histoire – la plus grande histoire qui soit. Il est fiancé », a proclamé Trump avant d’accueillir Scott sur le podium. “Nous n’aurions jamais pensé que cela allait arriver, que se passe-t-il ?”

Célibataire depuis toujours, Scott (R-SC), 58 ans, a annoncé ses fiançailles avec Mindy Noce dimanche soir. Le sénateur de Caroline du Sud avait gardé secrète l’identité de sa petite amie jusqu’au troisième débat du GOP en novembre dernier. Il a abandonné la course peu de temps après.

Trump a accueilli trois de ses anciens ennemis de la présidentielle de 2024 lors de son dernier rassemblement dans le New Hampshire avant les élections primaires à Margate Resort, cherchant à afficher l’unité du parti.

Scott a profité de son bref passage derrière le podium pour féliciter Trump pour avoir présidé à une faible criminalité et à une inflation faible. Il a ensuite rapidement rendu le micro à l’ancien président de 77 ans.

“Combien [of] vous voulez tous que j’arrête de parler pour que vous puissiez entendre votre prochain président, Donald J. Trump. Quatre ans de plus », a hurlé Scott sous les applaudissements, avant de céder à Trump.

Donald Trump a exprimé en plaisantant son choc face aux fiançailles de Tim Scott. REUTERS

Scott était le dernier des trois anciens rivaux de Trump en 2024 qui ont défilé sur scène pour promouvoir l’unité républicaine. Avant lui, l’entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy et le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum ont prononcé de brefs discours en faveur de Trump.

« Vous faites votre part, sortez mardi soir et terminez cette primaire ici même. Nous partons vaincre Joe Biden en novembre et nos meilleurs jours en tant que nation sont encore devant nous », a imploré Ramaswamy à la foule.

« Notre pays était plus sûr et notre situation économique était absolument meilleure qu’aujourd’hui », a déclaré Burgum. « Nous avons besoin de Donald Trump. L’Amérique a besoin de Donald Trump.»

Tim Scott a soutenu Donald Trump vendredi dernier. PA

« Chaque jour, le Parti républicain devient de plus en plus uni et c’est effectivement le cas. Vous voyez ce qui s’est passé. Nous avions un très bon concurrent… Ron DeSantis », a déclaré Trump, apparemment impatient de l’appeler « DeSanctimonious », « il s’est battu dur et il s’est bien battu ».

Trump a été soutenu par la décision du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, de quitter le concours de 2024 dimanche. DeSantis a rejoint la plupart des 11 autres anciens candidats républicains à la présidentielle pour soutenir Trump.

«Maintenant, nous n’en sommes plus qu’à deux et je pense qu’une personne sera probablement partie demain. L’autre aura disparu en novembre », a ajouté Trump.

La principale préoccupation de Trump est le fait qu’il doit encore conquérir un rival républicain persistant : son ancienne ambassadrice américaine à l’ONU, Nikki Haley.

Doug Burgum a salué la performance de Donald Trump lors de sa première administration. PA

« Malheureusement, tout le monde n’est pas disposé à donner la priorité à notre pays. Ici, dans le New Hampshire, Nikki Haley a conclu une alliance contre nature avec RINOS, Never Trumpers, Americans for No Prosperity », a déploré Trump, faisant référence au soutien d’Americans for Prosperity Action, soutenu par Koch, à Haley.

« Les gens derrière Nikki Haley sont pro-amnistie, pro-Chine, pro-ouverture des frontières, pro-guerre, pro-État profond et pro-Biden. »

Haley fait face à une bataille difficile contre Trump.

Ironiquement, elle avait élevé Scott au rang de sénateur en 2013, alors qu’elle était gouverneure. Scott a soutenu Trump vendredi.

Lundi, la représentante Nancy Mace (R-SC) a également soutenu Trump. Trump a soutenu le principal rival de Mace en 2022. Haley a soutenu et fait campagne pour Mace au cours du cycle 2022.

Le successeur de Haley, le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, a également soutenu Trump.

“Les gens ne réalisent pas que je mets [Haley] là parce que je voulais faire Henry McMaster [governor]. C’est vrai», a plaisanté Trump.

Donald Trump est le favori à l’approche des primaires du New Hampshire. PA

Haley a imputé le manque de soutien de la part de son État d’origine à son approche intransigeante de la législature pendant son séjour au manoir du gouverneur.

La Caroline du Sud est largement considérée comme la prochaine course importante après le New Hampshire, qui devrait avoir lieu dans environ un mois, le 24 février.

Entre le New Hampshire et la Caroline du Sud, il existe également le Nevada Caucus et le Virgin Island Caucus. Haley participe à la primaire du Nevada plutôt qu’au Caucus, qui dispose des véritables délégués.

Haley a été optimiste quant à sa capacité à créer une surprise dans le Granite State.

Des données de sondages récentes suggèrent que le départ de DeSantis a contribué à renforcer la position de Trump. Trump vante un soutien de 54,9 % dans le New Hampshire, suivi de Haley à 36,7 %, selon le dernier agrégat RealClearPolitics.











