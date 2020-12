De toutes les activités banales auxquelles nous participons, je n’ai jamais beaucoup pensé au magasinage des Fêtes – ou au fait que ça me manquerait quand je ne pourrais plus le faire de la même manière.

Jusqu’à cette année, je n’avais jamais réalisé à quel point j’aimais errer dans le centre commercial à la recherche du cadeau parfait ou étiqueter avec ma mère du papier d’emballage de dernière minute lorsque je suis rentré à la maison en décembre. Faire défiler sans fin des cadeaux en ligne n’est pas la même chose.

La pandémie de coronavirus a affecté tous les aspects majeurs de la vie, du travail et de l’école aux soins de santé et aux interactions sociales. Cela a également affecté les petits moments de la vie quotidienne, comme les fêtes d’anniversaire, la façon dont nous faisons nos achats et notre façon de penser le papier toilette.

Étonnamment, le magasinage des Fêtes – que je redoute habituellement – a atterri sur cette liste de tâches dont je me suis retrouvé aspiré cette année. Oui, vous pouvez toujours porter des masques et faire des emplettes dans de nombreux magasins, mais les foules écrasantes et les longues files d’attente des années passées ont disparu. Selon un rapport de Coresight Research, le Black Friday, l’un des plus grands jours de shopping, a été « le plus calme depuis 20 ans », car le trafic piétonnier en personne a plongé en raison des craintes de pandémie.

Avec le recul, je chéris les souvenirs que j’ai des activités de Noël avec ma famille et mes amis.

Faire un appel Zoom de Noël n’est pas la même chose que voir le Père Noël en personne, obligeant votre mère et votre tante à se joindre à la file trois fois de suite parce que chaque fois que votre enfant de 3 ans arrive devant vous pleurez et criez à cause de craintes de Jolly Saint Nick. Les captures d’écran des membres de votre famille souriants lors d’un appel vidéo avec le Père Noël ne correspondent tout simplement pas à la photo finale de vous assis seul sur la chaise du Père Noël.

Plus:Les enfants peuvent encore avoir une photo avec le Père Noël cette année. Voici comment

Faire vos achats de Noël en ligne ne se compare pas tout à fait à la précipitation de se précipiter dans un Macy’s avec votre père la veille de Noël alors qu’il trie les paniers choisis pour le cadeau de dernière minute parfait pour votre belle-mère. Voir la famille déballer le chemisier (ou la cravate ou le bracelet) ne se fera pas en personne.

Certains de mes plus beaux souvenirs pendant les vacances impliquent de visiter ma ville natale Pembroke Lakes Mall et les magasins de Pembroke Gardens en Floride avec ma mère ou mes amis, en prenant un rouleau à la cannelle de Cinnabon (je ne pardonnerai jamais au centre commercial de le remplacer par un magasin Crocs) , entendre la musique des fêtes résonner à travers les haut-parleurs et voir les guirlandes, les couronnes et les lumières accrochées aux palmiers. Qui aurait pensé que quelque chose d’aussi stupide faisait une telle différence?

Le vendredi noir s’effondre, mais certains détaillants sont d’accord avec cela: les offres précédentes, Cyber ​​Monday viennent à la rescousse

Nous sommes dans une nouvelle normalité que je croyais comprendre, ou du moins compartimentée. Mais regarder les personnages de « Love, Actually » se balader avec des sacs à provisions ou voir Lorelai et Rory manœuvrer dans le centre commercial pendant les vacances dans « Gilmore Girls » a aidé à faire comprendre que la vie n’est pas la même et que nous ne savons pas quand ou si jamais cela se reproduira, alors même que le déploiement du vaccin commence à travers le pays.

Bien sûr, nous ne manquerons peut-être pas le trafic des vacances et, oui, beaucoup d’entre nous ont la chance de pouvoir encore partager des cadeaux malgré tout ce que 2020 nous a lancé. Mais cela ne nous fait pas manquer de magasiner avec et pour les êtres chers comme nous le faisions auparavant.

J’espère que l’année prochaine, nous pourrons lentement reprendre les activités que nous faisions auparavant. Je sais que je chérirai les tâches quotidiennes que je tenais pour acquises.

Qu’y a-t-il à la télé et quand? Rudolph, Snoopy et Mariah Carey aident à célébrer les fêtes