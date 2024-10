Je n’aurais jamais pensé écrire une histoire sur le sperme animal. Mais je suis content de l’avoir fait

Jamais en un million d’années je n’aurais pensé écrire sur le sperme animal.

Mais nous y sommes.

L’article en première page de ce dimanche présente beaucoup de choses sur le sperme animal – et sur la façon dont il est cryoconservé, c’est-à-dire congelé, au zoo et au jardin botanique de Cincinnati pour garantir que les rhinocéros, les ours polaires et les chats en voie de disparition restent dans notre monde. Comme vous le découvrirez dans l’histoire, le zoo cryoconserve également des plantes menacées.

Mon intérêt pour cette histoire a commencé par des questions. Qu’est-ce que la cryoconservation exactement ? Qui diable savait que la cryoconservation se pratiquait dans notre zoo ? Et encore plus fou, qui aurait cru que les matériaux cryoconservés étaient stockés dans une poignée de réservoirs dans un sous-sol ? Certainement pas moi.

Je n’en avais aucune idée. Je suis content de l’avoir exploré de toute façon.

La journaliste de dernière minute Bebe Hodges, à droite, mène une interview avec Terri Roth, directrice du Centre pour la conservation et la recherche sur les espèces sauvages en voie de disparition, dans le laboratoire du centre.

J’ai entendu parler pour la première fois du travail de cryoconservation du zoo il y a deux ans. J’étais stagiaire chez The Enquirer pour l’écriture de fonctionnalités. Je suis allé au zoo pour écrire un petit article sur Morticia, la fleur cadavre qui fleurit tous les 5 à 10 ans et qui sent la chair pourrie. Au cours de cet après-midi fatidique, j’ai interviewé Megan Philpott. Oui, celui présenté dans l’histoire de la cryoconservation d’aujourd’hui.

Megan m’a dit dans un commentaire désinvolte qu’elle avait conservé une partie du pollen de Morticia et l’avait cryoconservé pour la recherche. « Qu’est-ce que c’est que la cryoconservation ? » J’ai demandé. Je me suis accroché à la question pendant deux années entières. Ce n’est que lorsque je suis revenu à The Enquirer cette année en tant que journaliste à plein temps que j’ai pu approfondir cette question.

Le photojournaliste Frank Bowen IV s’agenouille au milieu des réservoirs remplis de matériaux cryoconservés pour prendre une photo de la cryobiobanque du zoo de Cincinnati.

Le processus d’écriture de cette histoire a été révélateur. Entre le photographe de l’histoire, Frank Bowen, et moi-même, nous avons visité trois fois le Centre pour la conservation et la recherche sur les espèces sauvages en voie de disparition, connu sous le nom de CREW. Nous avons visité le laboratoire où les cellules animales et végétales sont préparées aux températures glaciales. Nous avons vu la salle où certains animaux, principalement des chats en voie de disparition, sont inséminés artificiellement avec du sperme cryoconservé. Nous avons même eu l’occasion de voir quelques-unes des réussites : les scientifiques et les horticulteurs de CREW cultive le trèfle du Kentucky, une espèce en voie de disparitionqui avait pratiquement disparu, pour restaurer les populations de l’État de Bluegrass.

Qui savait ? Encore une fois, pas moi.

Je connaissais si peu de choses sur ce sujet. À travers des entretiens et la lecture d’articles de recherche, j’ai exploré un terrain inconnu. Mais c’est ce que j’aime dans le journalisme. J’apprends constamment tout et n’importe quoi. Je me sens comme un mini « expert » sur une variété de sujets. Ma curiosité est folle.

Je parie que, pour certains d’entre vous, lecteurs, c’est pourquoi vous aimez aussi consommer ces histoires.

Je n’aurais jamais pensé écrire sur le sperme animal. Mais, heureusement pour moi, je peux maintenant tout vous dire !

Cet article a été initialement publié sur Cincinnati Enquirer : Pourquoi je suis heureux d’avoir écrit une histoire sur le sperme animal pour The Enquirer