Le sénateur républicain du Missouri, Josh Hawley, s’est engagé jeudi à bloquer les nominations de civils dans l’armée à moins que le service n’utilise les millions non dépensés, mais a promis des fonds pour améliorer les conditions de vie à Fort Leonard Wood.

L’armée n’a pas réussi à utiliser les 41,4 millions de dollars promis pour la rénovation des 1 142 maisons familiales nécessitant des réparations au cours de l’exercice 2023, malgré la confirmation de son engagement envers Hawley au téléphone pendant les mois d’été, a déclaré le sénateur. a écrit dans une lettre adressée à la secrétaire de l’armée, Christine Wormuth, datée du 5 octobre. Hawley a déclaré qu’il s’opposerait à la confirmation de tout civil de l’armée exigeant le consentement unanime du Sénat pour occuper son poste jusqu’à ce que l’armée investisse les fonds promis dans Fort Leonard Wood.

« Au cours des dix mois qui ont suivi cet engagement, l’armée n’a cessé de traîner les pieds. Maintenant, nous savons avec certitude que vous avez rompu votre promesse », a écrit Hawley. (EN RELATION : « J’aurais été viré » : les législateurs grillent des responsables de la défense dans des casernes militaires décrépites)

L’exercice 2023 vient de se terminer, et pourtant l’armée n’a pas l’intention de dépenser les fonds avant au moins la mi-décembre, a déclaré Hawley.

L’armée a promis d’investir 50 millions de dollars supplémentaires dans les logements en poste au cours de l’exercice 2024 et a promis en mai 2022 de présenter un plan de remplacement de tous les logements, indique la lettre. Cependant, aucun plan de ce type n’a atteint le Congrès, même si Hawley a envoyé trois lettres demandant une mise à jour sur le plan, la dernière en date. atteindre Bureau de Wormuth en mars.

« L’incapacité de l’armée à respecter ses propres délais est inacceptable et je n’attendrai plus. … Les soldats et les familles de Fort Leonard Wood méritent mieux, et il est de votre responsabilité de répondre à leurs besoins », a déclaré Hawley dans la lettre.

Un porte-parole de l’armée a déclaré que le service ne divulguerait pas la correspondance avec les législateurs, Stars and Stripes. signalé.

« Le secrétaire répondra directement au sénateur, le cas échéant », a déclaré le porte-parole au média.

Il s’agit d’April Gneist, dont le mari, le SGT Andrew Gneist, est actuellement en Corée du Sud. Ils sont à Fort Leonard Wood depuis 2018 – mais vivent dans des logements qui auraient dû être remplacés il y a des années. 1 100 maisons à FLW doivent être remplacées. L’administrateur Biden doit intensifier ses efforts pic.twitter.com/4eD0yE1Pjl –Josh Hawley (@HawleyMO) 17 août 2022

Cette décision ajouterait toutes les nominations civiles de haut niveau de l’armée aux plus de 300 officiers militaires dont les promotions sont déjà soumises au blocage unilatéral du sénateur républicain de l’Alabama, Tommy Tuberville, au Sénat. En septembre, le Sénat a voté un par un pour confirmer trois des meilleurs candidats.

Hawley a concentré conditions à Fort Leonard Wood depuis des années, selon un communiqué de presse. Mais les problèmes liés aux conditions de logement dans les bases militaires ne sont pas propres à cette installation.

Un rapport du Government Accountability Office trouvé que les casernes militaires, qui ne sont pas privatisées comme certaines unités d’habitation familiales, sont dans un état de décrépitude et que l’armée ne surveille pas suffisamment les conditions de logement. Les enquêteurs ont visité dix installations aléatoires et ont découvert de graves problèmes de santé, de sécurité et de qualité de vie.

L’armée n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

