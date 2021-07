« Je n’arrive toujours pas à y croire »: la star du football espagnol Llorente choque sa superbe petite amie en proposant sur le terrain du stade du club (VIDEO)

La sensation des médias sociaux Patricia Noarbe, qui est la partenaire de Llorente et qui étudierait le droit et l’administration, pensait qu’elle accompagnait Llorente, 26 ans, dans la maison du club d’une capacité de 68 000 personnes pour regarder une vidéo hommage au meneur de jeu.

Après que le couple ait vu pour la première fois un clip de l’année dernière de Llorente représentant le club et le pays sur le tableau de bord vidéo, un représentant d’Atleti a suggéré qu’ils en regardent un « sur les choses qui comptent vraiment » dans la vie.

Cela a ouvert la voie à un montage de photos du temps passé ensemble par le couple et s’est terminé avec Lllorente à genoux demandant la main de Noarbe en mariage.

« Quand je pense qu’il m’est impossible d’être plus heureux, Marcos va le chercher », a déclaré Noarbe, un amoureux du fitness, photographié à cheval sur Llorente à Mykonos après que son aventure pour l’Euro 2020 avec son pays s’est terminée par une défaite en demi-finale contre l’Italie.

« Marcos m’a dit que le jour où il me demanderait en mariage serait le plus beau jour de ma vie, et ce jour-là, c’était hier.

« J’étais censée rendre un petit hommage à Marcos au Wanda et j’ai fini par vivre quelque chose de si spécial que je n’arrive toujours pas à y croire avec la personne la plus incroyable que j’aie jamais rencontrée. »

Fondant en larmes, elle a immédiatement glissé la bague à son doigt alors que la famille et les amis qui s’étaient déguisés pour l’occasion organisaient une célébration de fiançailles pour le futur couple.

« Il n’y a pas de meilleur partenaire de vie », a déclaré Llorente à son compte Instagram de plus de 2,3 millions de personnes, partageant les images du couple s’embrassant sur le gazon.

Les fans ont été également impressionnés, remarquant que Llorente « juste gagne à la vie ». « Tout ce que vous pouvez faire, c’est vous lever et admirer » un ajouté.

« La façon dont Marcos Llorente aurait pu choisir n’importe quel endroit sur terre pour ses fiançailles mais a choisi le Metropolitano semble tellement incroyable à moi », a déclaré un autre. « Quel homme – jeimpossible de ne pas adorer le gars. »

Rejoignant l’amer rival du Real Madrid en 2019, Llorente est devenu l’un des joueurs les plus importants du manager Diego Simeone à rojiblanco.

Marquant le vainqueur qui a éliminé les titulaires de Liverpool de la Ligue des champions lors de sa première campagne, il a nommé son chien Anfield d’après l’exploit.

La saison dernière, devenu milieu de terrain offensif ou deuxième attaquant, il est devenu l’un des rouages ​​les plus importants du club aux côtés de Jan Oblak et Luis Suarez lors de leur premier titre de Liga en sept ans.