« Je n'arrive pas à croire que cela existe réellement », déclare un homme proposant des visites guidées de New York

Kenny Bollwerk dit qu’il n’a jamais eu l’intention de devenir le type qui dirige les tournées des rats à New York.

Bollwerk – ou, comme on l’appelle parfois, « le gars aux rats » — a accumulé une audience importante ces dernières années diffusion en direct de certaines des zones les plus infestées de rats de la ville sur TikTok.

Mais pour certains fans curieux de « RatTok », les vidéos ne suffisent pas. Il a donc commencé à emmener des touristes et des locaux avec lui alors qu’il documente les créatures, proposant essentiellement des visites à pied gratuites des points chauds des rats de New York.

« Je n’arrive pas à croire que ce soit réellement une chose », a déclaré Bollwerk. Comme ça arrive hôte Nil Köksal.

« Je pense que c’est à cause de l’excitation. Ils sont venus et ont déjà fait tellement de choses. Ils ont déjà vu l’Empire State Building. Ils ont déjà vu Central Park. Ils veulent voir quelque chose. » différent. »

REGARDER | Kenny Bollwerk partage des vidéos de rats de New York sur TikTok :

Et il n’est pas le seul. Luke Miller, propriétaire de Real New York Tours, affirme qu’il a ajouté il y a plusieurs années un arrêt à ses visites à Columbus Park pour les touristes curieux de connaître les rongeurs résidents.

« Il semble y avoir une étrange fascination pour les rats de nos jours », a déclaré Miller dans un courriel à CBC.

« Lors de mes tournées au fil des ans, les gens ont toujours été intrigués et posés des questions sur les rats à New York, mais c’est après qu’une vidéo d’un rat traînant une part de pizza dans les escaliers du métro qui est devenue virale que j’ai commencé à recevoir davantage de questions sur ce sujet. où voir des rats.

Bollwerk, au centre, montre aux gens les zones les plus infestées de rats de New York. (Soumis par Kenny Bollwerk)

Il dit que les gens sont depuis longtemps fascinés – et désireux de monétiser – les rats de la ville de New York.

« Au milieu du XIXe siècle, il y avait des gens comme Kit Burns et sa célèbre fosse aux rats où des centaines de personnes se sont rassemblées pour parier sur le nombre de rats qu’un seul chien terrier pourrait tuer dans un laps de temps imparti », a déclaré Miller.

« Il y a des histoires assez horribles sur les humains et les rats tout au long de l’histoire de New York. »

Un seul arrêt suffit généralement à rassasier les passionnés de rats lors de ses tournées, a-t-il déclaré. Mais comme il a été cité dans un article du New York Post sur le tourisme des rats la semaine dernièredit-il, les demandes liées aux rats montent en flèche.

« Je n’ai jamais organisé de tournée de rats spécifique, mais depuis que l’article du Post est paru… j’envisage sérieusement d’en démarrer une », a-t-il déclaré.

Les sacs poubelles remplis de rats ressemblent à des cœurs battants

Bollwerk dit que lorsqu’il a quitté le Missouri pour s’installer à New York en 2019, il a été surpris par la robuste population de rats. Parfois, dit-il, il en voit plus de 100 en un seul endroit.

« Je ne pensais pas que cela pourrait être aussi grave que les gens le disent, mais j’ai traversé quelques endroits infestés autour de la ville, et ils courent juste sous les chantiers de construction, se dirigeant vers le trottoir où il n’y a que des sacs poubelles. sur le trottoir », a-t-il déclaré.

« Les sacs bougent. Et ce n’est pas le vent qui souffle dans les sacs, ce sont les rats à l’intérieur. Cela ressemble à un cœur qui bat dans votre poitrine. »

Bollwerk dit avoir vu jusqu’à 100 rats au même endroit. Ils sont particulièrement friands des chantiers de construction et des sacs poubelles découverts. (Soumis par Kenny Bollwerk)

Il dit avoir commencé à les filmer pour attirer l’attention sur ce qu’il considère comme un réel problème.

« Lorsque j’ai commencé à tourner ces vidéos, le but ultime était de m’assurer que les gens savaient au départ ce qui se passait et comment signaler le problème », a-t-il déclaré.

Plus de 2 000 personnes se connectent à ses flux RatTok, dit-il. Et parmi eux, plusieurs centaines appelleront la ville pour signaler l’infestation de rats qu’il filme.

« La ville prend ce genre de choses plus au sérieux quand il fait 200 [complaints]mais aussi lorsqu’il y a un enregistrement vidéo », a-t-il déclaré.

Guerre contre les rats

La ville, quant à elle, affirme faire des progrès dans sa guerre contre les rats depuis qu’elle a nommé un directeur de la lutte contre les rongeurs à l’échelle de la ville – alias le « tsar des rats » – en avril.

Les responsables de la ville n’ont fait aucun commentaire sur le phénomène du tourisme des rats. Mais lorsqu’on leur a demandé une déclaration, ils ont demandé à CBC de un communiqué de presse de juillet cela indique que New York a connu une diminution de 20 pour cent des appels concernant l’activité des rats au cours des deux mois précédents par rapport à l’année dernière.

Le maire de New York, Eric Adams, à gauche, présente Kathleen Corradi, au centre, comme le tout premier « tsar des rats » de la ville, le 12 avril. (Caïna Calvan/Associated Press)

C’est un exploit. Le maire de la ville de New York, Eric Adams – un haineux autoproclamé des rats – attribue le mérite aux nouvelles mesures de lutte contre les rats qui limitent le moment et la durée pendant lesquelles les déchets peuvent être placés à l’extérieur et imposent l’utilisation de poubelles couvertes.

« Chaque reste de nourriture que nous gardons hors de la poubelle et chaque sac noir que nous gardons hors de la rue est un repas que nous retirons de l’estomac d’un rongeur affamé », a déclaré Adams dans le communiqué.

Certaines personnes ont accusé Bollwerk de nourrir les rats pour les attirer vers ses vidéos, comme un voyagiste en bateau récupérant les requins dans les eaux. Il le nie.

Initiatives poubelles ou pas, il dit que les animaux ont de quoi grignoter sans son aide. De plus, il n’aime pas s’approcher trop près.

Il ne peut cependant pas en dire autant des gens qui le rejoignent.

« Un gars a attrapé une queue par derrière », a déclaré Bollwerk.

« Ouais, il a baissé la main et a attrapé la queue. »