L’attaquant du Paris Saint-Germain et du Brésil Neymar a déclaré qu’il ne cesserait jamais de faire la fête malgré les affirmations selon lesquelles il était immature.

Neymar est connu pour accueillir des célébrations somptueuses avec de grandes personnalités présentes, attirant inévitablement l’attention des médias.

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

– Laurens: Réflexion sur 100 matchs de Neymar au PSG

« Alors, qui n’aime pas faire la fête? Tout le monde aime s’amuser », a déclaré Neymar.

«Je sais quand je peux y aller, je sais quand je peux le faire, quand je ne peux pas.

« Contrairement à ce que les gens pensent, que je suis immature, que je ne sais pas ce que je fais. »

Neymar, qui aura 29 ans vendredi, a été critiqué pour avoir organisé une fête du Nouvel An d’une semaine pour 150 personnes dans son manoir en bord de mer à Rio de Janeiro, malgré une augmentation des cas de COVID-19.

Il a ajouté qu’il ne pensait pas que sa vie sociale entrave ses performances sur le terrain et a déclaré qu’il devait se défouler du football.

« Je suis dans le football depuis plusieurs années », a-t-il déclaré. « Si vous restez à 100% avec votre tête concentrée sur le simple fait de jouer au football, à mon avis, vous finissez par exploser. Il est temps pour moi de me détendre, d’être calme. … Je n’arrêterai jamais de le faire. »

Neymar a déclaré que faire la fête était important pour l’aider à s’éloigner du football. Photo de DAMIEN MEYER / AFP via Getty Images

L’ancien entraîneur de Tottenham, Mauricio Pochettino, qui a succédé à l’entraîneur du PSG le 2 janvier, a été invité à donner la permission à Neymar de participer à la fête d’anniversaire de sa sœur Rafaella au Brésil le 11 mars, à laquelle le joueur a assisté les années précédentes.

« Nous verrons le moment venu. Quand j’ai commencé à entraîner, je me suis dit que je serais inflexible et que je ne laisserais personne sortir », a déclaré Pochettino.

«Après 12 ans de coaching, j’ai pris conscience de l’importance d’être flexible, et j’aime tout négocier. La nouvelle génération aime donner son avis et être écoutée. On n’obtient rien à imposer des choses; vous doivent négocier. «

Depuis son arrivée en août 2017 au Parc des Princes avec un record du monde de 222 millions d’euros en signant à Barcelone, Neymar a remporté trois titres de Ligue 1, pour aller avec deux Coupe de France, deux Coupe de la Ligue et deux Trophee des Champions. Il a également terminé deuxième de la Ligue des champions.

Neymar a marqué 83 buts en 101 matches avec le PSG.