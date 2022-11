Je n’arrête pas de penser à faire l’amour avec ma belle-sœur sexy – je sais que c’est mal

CHER DEIDRE : COMMENT m’empêcher de fantasmer sur ma belle-sœur ?

Je sais que c’est mal, mais je n’arrête pas de penser à lui faire l’amour.

Je n’arrête pas de fantasmer sur ma belle-sœur

J’ai 41 ans et ma femme en a 38. Nous sommes mariés depuis cinq ans et avons une fille de deux ans et ma femme est enceinte.

Ma belle-sœur a 33 ans. Ma femme est charmante, mais ma belle-sœur est autre chose – ronde, sexy et effrontée. Je l’aime depuis des années.

J’aime ma femme et je me sens coupable de mes sentiments pour ma belle-sœur.

Dernièrement, j’évite d’être là où elle est car je commence à m’exciter quand je suis près d’elle.

Il m’est difficile d’arrêter de penser à elle.

J’ai même utilisé des photos d’elle sur les réseaux sociaux pendant que je me fais plaisir.

Comment puis-je tomber de désir avec elle?

Ma femme serait dévastée si elle connaissait mes sentiments envers elle.

DEIDRE DIT : Il est naturel et inévitable de trouver de temps en temps d’autres personnes attirantes.

Nous ne pouvons pas contrôler nos pensées et nos sentiments, mais nous pouvons contrôler nos actions.

Tant que vous n’agissez pas en conséquence, vous ne faites rien de mal.

Votre femme et votre belle-sœur auront des traits familiaux similaires qui vous attireront, mais vous ne connaissez pas la sœur comme vous connaissez votre femme.

Vous êtes dans un mariage heureux, alors pourquoi gâcher ça ?

Gardez vos sentiments dans votre tête et arrêtez de regarder ses photos avant d’être découvert.