Strickland a amélioré son registre de carrière à un impressionnant 24-3 alors qu’il passait devant Hall en cinq tours à l’intérieur des installations Apex de l’UFC, effaçant ainsi la séquence de quatre victoires consécutives du New Yorker et informant le reste du groupe des poids moyens de l’UFC qu’il y avait un nouveau concurrent en ville à 185lbs.

Et à en juger par sa performance, il est facile de comprendre pourquoi. Strickland apparaissait comme le combattant de loin supérieur aux pieds, ce qui contrastait clairement avec la déclaration de la semaine de combat de Hall selon laquelle il considérait son adversaire comme » bâclé » alors qu’il utilisait son jab précis pour dominer dans ce qui était une masterclass technique des 30 ans -vieille.

Au micro après sa victoire, Strickland a expliqué à quel point son parcours dans les arts martiaux mixtes avait changé sa vie, affirmant que n’ayant pas poursuivi son rêve de devenir un sportif professionnel, il serait probablement en train de « faire cuire de la méthamphétamine dans une remorque ».

Il n’a pas tardé à noter qu’il n’avait jamais consommé de drogues illégales de sa vie, mais suppose que c’est une voie qu’il aurait pu emprunter étant donné ce qu’il considère comme sa personnalité addictive – quelque chose qu’il a plaisanté était évident par son penchant pour les films cutanés.

« Vous plaisantez j’espère? » a-t-il dit à propos de son passe-temps pornographique. « Je suis un homme à l’UFC, c’est le problème de tout le monde.«

On aurait peut-être compris maintenant que Strickland n’est pas tout à fait redevable au type de points de discussion clairs que les journalistes sont souvent nourris lors des conférences de presse, et également enthousiasmé par le fait qu’il aime blesser ses adversaires dans la cage.

« Si tu aimes faire du mal aux gens, tu es dans le bon sport, » il a dit. « Je n’aimerais rien de plus que de tuer quelqu’un sur le ring. Rien de plus. Cela me ferait super plaisir.

« Je posséderais cette merde aussi. Je ne sais pas si cela me rendrait responsable, je devrais peut-être dire que je suis désolé si les flics sont venus, mais je posséderais cette merde. Posséder. Soyez un psychopathe ; c’est foutrement amusant.«

Sean Strickland s’il n’était pas à l’UFC pic.twitter.com/3QzddcLKLn – Keith Peterson (@KPetersonUFC) 1 août 2021

Sean Strickland s’il n’était pas à l’UFC pic.twitter.com/Mu4HK2GFdh — diablo (@NickDiabloDiaz) 1 août 2021

Sean Strickland a maintenant une fiche de 5-0. Je ne peux pas continuer à regarder au-delà de l’homme, il est sans aucun doute un prétendant au titre. #UFCVegas33 — Danny Segura (@dannyseguratv) 1 août 2021

Des commentaires comme ceux qui pourraient faire grimacer les cuivres de l’UFC, mais Strickland dit qu’il ne se fait pas d’illusions sur le fait que Dana White ne voudrait pas que quelqu’un comme lui soit champion et représente une marque de plusieurs milliards de dollars.

« Je suis probablement la dernière personne qu’ils veulent comme champion, » il a dit. « ‘Alors, Sean, que penses-tu de l’UFC ?’

« Je veux dire, c’est cool, ils me paient bien, c’est cool. Je suis le dernier qu’ils veulent probablement être le champion.

« Je vais combattre quelqu’un dans quelques mois. Je pourrais gagner, je pourrais être éliminé. J’aime juste me battre. J’aime gagner de l’argent. Si je vais quelque part avec, tant mieux.

« Si non, qu’a dit Derrick Lewis ? Quelle était sa dernière citation à propos de laquelle si vous me laissiez diriger la division, vous devriez tous prendre votre retraite ? J’aime Derrick Lewis. C’est l’homme. Je suis juste heureux d’être ici. »