L’Ukraine utilise des images de femmes générées par l’IA pour piéger et obtenir des informations sensibles des soldats russes.

Molfar, une société ukrainienne d’évaluation et d’analyse des risques, a déclaré à The Times ils créent de faux profils sur des applications de rencontres et « glisser à droite » sur des fantassins « vraiment désespérés » pour les amener à partager des détails gagnants sur l’invasion russe.

« Angelina », chargée de discuter avec certains des soldats derrière un faux profil, a déclaré qu’ils recherchaient des informations sur le nombre de soldats, l’équipement militaire, le succès des attaques et les problèmes logistiques.

Le personnel dit que les recrues inexpérimentées partagent des informations sur leurs rôles, où elles servent et sur l’évolution de l’expérience de la guerre sur les lignes de front.

Ils prétendent « ne pas s’embêter avec les excités » car ils ne veulent parler que de sexe.

Des extraits d’une conversation montrent un soldat russe disant : « Vous devez être emmené à Moscou au plus vite. je n’aime pas attendre [sex] trop longtemps », avant qu’Angelina ne ralentisse les choses, suggérant qu’il soit «décent et fidèle».

Un utilisateur de Twitter a utilisé le système d’IA Midjourney pour créer ces images de personnes lors d’une fête. Maintenant, les partisans de l’Ukraine utilisent des visages d’IA pour extraire des informations sensibles des soldats russes

Tel que publié dans The Times, une conversation entre l’une des femmes et un soldat russe

S’adressant au Times, Angelina et sa collègue, Masha, ont expliqué qu’ils ne se sentent pas mal pour leurs cibles.

« Ils viennent dans mon pays, ils veulent tuer mon peuple », a expliqué Angelina.

Elle a dit que son frère est mort dans le conflit au début de la guerre et que son père est actuellement en service.

Pendant toute la guerre, L’Ukraine et ses alliés disposent de nouvelles technologies d’IA innovantes dans une gamme d’applications, notamment l’analyse d’images satellites et la réalisation d’évaluations des dommages sur le champ de bataillea expliqué le magazine de la Défense nationale.

L’intelligence géospatiale est la principale application de l’IA pour l’Ukraine depuis 2022.

Les systèmes d’intelligence artificielle peuvent analyser des images satellites, en combinant des séquences provenant de différentes sources pour fournir une configuration plus claire et plus précise du terrain.

Un logiciel de reconnaissance faciale optimisé par l’IA a également aidé l’Ukraine à identifier les soldats tombés au combat et à lutter de front contre la désinformation.

Hier, le chef du MI6 a prononcé un discours à l’ambassade britannique à Prague sur le rôle possible de l’IA pour le renseignement britannique et la place des transfuges russes dans l’espionnage.

Monsieur Richard Moore a exhorté les Russes mécontents de la guerre à rejoindre les services de renseignement britanniques s’ils voulaient «mettre fin à l’effusion de sang» en Ukraine.

Il a déclaré: «Alors qu’ils sont témoins de la vénalité, des luttes intestines et de l’incompétence impitoyable de leurs dirigeants – le facteur humain à son pire – de nombreux Russes sont aux prises avec les mêmes dilemmes que leurs prédécesseurs en 1968.

« Je les invite à faire ce que d’autres ont fait ces 18 derniers mois et à se joindre à nous. Notre porte est toujours ouverte… leurs secrets seront en sécurité avec nous et ensemble nous travaillerons pour mettre fin à l’effusion de sang.’

Moore a également utilisé le discours pour insister sur le fait que l’IA aiderait dans les missions d’espionnage pour découvrir des secrets que les machines ne peuvent pas atteindre.

Il pense que la technologie mettra bientôt l’accent sur les organisations d’espionnage comme le MI6, dont les agents peuvent être chargés de découvrir des complots et des complots, d’infiltrer des groupes fermés ou d’influencer les gouvernements.

Il ne croyait pas que la technologie remplacerait les humains, mais pourrait être utilisée comme un outil pour les soutenir.

L’IA a longtemps été utilisée par les agences d’espionnage pour aider leurs missions.

En 2021, Le GCHQ a annoncé son intention d’utiliser la technologie pour s’attaquer à des problèmes allant de l’abus sexuel des enfants à la désinformation et à la traite des êtres humains.

Un soldat russe en territoire occupé lors de l’invasion de l’Ukraine. Le personnel de Molfar a déclaré qu’il utilisait de faux profils pour piéger des soldats « vraiment désespérés » et obtenir des informations de leur part

Une autre image générée par l’IA de Midjourney montre de fausses femmes lors d’une fête

Dès mars 2019, un transfuge russe a affirmé être tombé amoureux d’un espion ukrainien dans une ficelle de pot de miel et a remis des plans de bataille détaillant une future invasion prévue de l’Ukraine.

« J’ai une amie très spéciale maintenant », avait-elle déclaré à l’époque. Il est «beaucoup plus important pour moi» que sa loyauté antérieure envers les rebelles pro-Moscou dans sa patrie ukrainienne orientale.

Elle a déclaré que la Russie prévoyait de faire entrer 100 000 soldats dans le pays en seulement quatre heures, mettant le pays à genoux.

MailOnline a approché Molfar pour un commentaire.

Molfar est une communauté mondiale de 60 analystes et de plus de 200 bénévoles travaillant, entre autres, à l’identification des criminels de guerre, à la réfutation de la propagande russe et à l’archivage des événements.