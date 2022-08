“Je n’ai vraiment rien appris”: les diplômés de COVID font face à l’université

Angel Hope a regardé le test de mathématiques et s’est senti perdu. Il venait d’obtenir son diplôme près du sommet de sa classe de lycée, remportant des bourses d’études de collèges prestigieux. Mais sur ce test – un examen de l’Université du Wisconsin qui mesure ce que les nouveaux étudiants ont appris au lycée – tout ce qu’il pouvait faire était de deviner.

C’était comme si la perturbation de la pandémie le rattrapait d’un coup.

Près d’un tiers de la carrière de Hope au lycée s’est déroulée à la maison, dans des cours virtuels difficiles à suivre et faciles à écarter. Certains jours, il séchait l’école pour faire des heures supplémentaires à son travail. Certains jours, il jouait à des jeux avec son frère et sa sœur. D’autres jours, il restait simplement au lit.

L’algèbre a peu attiré son attention, mais ses professeurs ont continué à lui donner de bonnes notes au milieu d’une campagne de clémence à l’échelle de l’école.

« C’était comme si l’école était facultative. Ce n’était pas une chose obligatoire », a déclaré Hope, 18 ans, de Milwaukee. “J’ai l’impression de n’avoir rien appris.”

À travers le pays, il y en a d’innombrables autres comme lui. Des centaines de milliers de diplômés récents se dirigent vers l’université cet automne après avoir passé plus de la moitié de leur carrière au lycée à faire face aux bouleversements d’une pandémie. Ils ont enduré une transition choquante vers l’apprentissage en ligne, les tensions dues à la pénurie d’enseignants et de profondes perturbations dans leur vie familiale. Et on pense que beaucoup sont nettement en retard sur le plan académique.

Les collèges pourraient voir une augmentation du nombre d’étudiants non préparés aux exigences du travail au niveau collégial, selon les experts en éducation. Commencer un pas en arrière peut augmenter le risque de décrochage. Et cela peut tout nuire, des revenus à long terme d’une personne à la santé de la main-d’œuvre du pays.

L’étendue du problème est devenue évidente pour Allison Wagner alors qu’elle examinait les candidatures pour All-In Milwaukee, un programme de bourses qui fournit une aide financière et des conseils universitaires aux étudiants à faible revenu, y compris Hope.

Wagner, le directeur exécutif du groupe, a vu un nombre surprenant d’étudiants autorisés à passer la moitié de la journée scolaire à travailler à temps partiel pendant leur dernière année, souvent dans des chaînes de restauration rapide ou des épiceries. Et elle a vu plus d’étudiants que jamais qui n’avaient pas suivi de cours de mathématiques ou de sciences au cours de leur dernière année, souvent en raison d’une pénurie d’enseignants.

“Nous avons tellement d’étudiants qui vont à l’université souffrant de malnutrition académique”, a déclaré Wagner. “Il n’y a aucun moyen qu’ils soient préparés académiquement à la rigueur de l’université.”

Son groupe augmente son budget de tutorat et couvre les frais de scolarité des étudiants du programme qui suivent des cours d’été en mathématiques ou en sciences. Pourtant, elle craint que les revers obligent certains étudiants à prendre plus de quatre ans pour obtenir leur diplôme ou, pire, à abandonner.

“Les enjeux sont extrêmement élevés”, a-t-elle déclaré.

Les chercheurs disent qu’il est clair que l’enseignement à distance a causé des revers d’apprentissage, le plus fortement chez les étudiants noirs et hispaniques. Pour les élèves plus jeunes, il y a encore de l’espoir que les écoles américaines puissent accélérer le rythme de l’enseignement et combler les lacunes en matière d’apprentissage. Mais pour ceux qui ont obtenu leur diplôme au cours des deux dernières années, les experts craignent que beaucoup auront du mal.

En prévision de besoins plus importants, les collèges du New Jersey à la Californie ont élargi les programmes « passerelles » qui proposent des cours d’été, souvent pour les étudiants à faible revenu ou ceux qui sont les premiers de leur famille à fréquenter l’université. Les programmes auparavant traités comme une orientation prennent un avantage académique plus dur, en mettant l’accent sur les mathématiques, les sciences et les compétences d’étude.

À Hanceville, en Alabama, le Wallace State Community College a cette année puisé dans l’argent de l’État pour créer son premier programme de passerelle d’été alors qu’il se prépare à un afflux d’étudiants mal préparés. Les étudiants pourraient suivre trois semaines de cours accélérés en mathématiques et en anglais afin d’éviter les cours de rattrapage.

L’école espérait amener jusqu’à 140 étudiants sur le campus, mais seulement 10 se sont inscrits.

D’autres États ont utilisé l’aide fédérale en cas de pandémie pour aider les collèges à créer des programmes d’été. Dans le Kentucky, qui a donné aux collèges 3,5 millions de dollars pour cet effort cette année, les responsables l’ont qualifié d ‘«impératif moral».

« Nous avons besoin de ces personnes pour être notre future main-d’œuvre, et nous avons besoin d’elles pour réussir », a déclaré Amanda Ellis, vice-présidente du Conseil de l’éducation postsecondaire du Kentucky.

Après la pandémie, Angel Hope a travaillé jusqu’à 20 heures par semaine à son travail avec un groupe d’aide local à but non lucratif. Il a estimé que le temps passé loin de l’école en valait la peine pour l’argent, surtout quand personne ne faisait attention dans les cours en ligne. Avec ses parents au travail, il se sentait souvent seul, évitant les réseaux sociaux pendant des jours et mangeant des nouilles ramen pour le dîner.

“Je pense que m’isoler était un peu mon mécanisme d’adaptation”, a-t-il déclaré. “J’étais un peu comme, ‘Gardez-le un peu et vous finirez par vous en sortir.'”

La pandémie a conduit de nombreux lycéens à se désengager à un moment où ils se préparaient généralement à l’université ou à une carrière, a déclaré Rey Saldaña, président et chef de la direction de Communities in Schools, un groupe à but non lucratif qui place des conseillers dans les écoles publiques de 26 États.

Son groupe a travaillé dans certains districts où des centaines d’élèves ne sont tout simplement pas revenus après la réouverture des salles de classe. À Charlotte, en Caroline du Nord, l’attrait des chèques de paie réguliers a éloigné de nombreux élèves de l’école même après la reprise des cours en personne, a déclaré Shakaka Perry, coordinatrice du réengagement pour les communautés dans les écoles.

Perry et ses collègues ont passé l’année scolaire dernière à ramener les élèves à l’école et à les préparer pour l’obtention du diplôme. Mais quand elle se demande s’ils sont prêts pour l’université, elle a des doutes : « Ça va être un réveil.

Quelques mois après avoir passé son test de placement en mathématiques, Hope s’est rendu à l’Université du Wisconsin-Madison, pour six semaines de cours intenses dans le cadre d’un programme de passerelle d’été. Il a suivi un cours de mathématiques qui couvrait le terrain qu’il avait manqué au lycée et il s’est inscrit pour suivre des cours de calcul à l’automne.

Il a également ravivé les compétences d’étude de base qui étaient en sommeil au lycée. Il a commencé à étudier à la bibliothèque. Il s’est habitué aux rythmes de l’école, avec des devoirs tous les jours et des tests toutes les deux semaines. Il a redécouvert ce que c’est que d’aimer l’école.

Plus important encore, il dit que cela a changé son état d’esprit : maintenant, il se sent comme s’il était là pour apprendre, pas seulement pour s’en sortir.

“Après cela, je me sens vraiment prêt pour l’université”, a-t-il déclaré. “Si je n’avais pas ça, je serais dans un très mauvais endroit.”

