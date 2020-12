WASHINGTON – Le vice-président Mike Pence, chef du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, a été vacciné contre le COVID-19 vendredi matin lors d’un événement destiné à renforcer la confiance du public dans le vaccin.

« Je n’ai rien ressenti », a déclaré Pence. « Bien joué. »

Pence était assis sur une chaise à côté d’un drapeau américain et sous un panneau indiquant «SÛR et EFFICACE».

Il a reçu le vaccin récemment approuvé développé par Pfizer qui est distribué dans tout le pays.

« Karen et moi espérons que cette étape d’aujourd’hui sera une source de confiance et de réconfort pour le peuple américain », a déclaré Pence. « Ces jours de misère et de chagrin seront, dans un jour pas trop loin dans le futur, remis dans le passé. »

Reconnaissant que les cas de coronavirus et les hospitalisations sont toujours en augmentation à travers le pays, Pence a déclaré que le chemin à travers la pandémie est «la vigilance et un vaccin». Il a encouragé le public à «continuer à faire sa part» en se lavant les mains, en portant des masques et en prenant des distances sociales pendant que le vaccin est administré.

Son vaccin, le premier d’une série de deux injections qui sera répétée dans 21 jours, a été administré par le personnel du Walter Reed National Medical Center.

L’épouse de Pence, Karen, a également été vaccinée, tout comme le chirurgien général Jerome Adams.

Une des questions standard de pré-vaccination – Êtes-vous enceinte ou allaitez-vous? – a eu un rire de ceux dans la salle.

Adams a lancé un appel spécifique aux communautés minoritaires pour que le vaccin puisse être reçu en toute sécurité, notant également son propre risque accru de COVID-19 en raison de problèmes de santé sous-jacents.

«En tant que chirurgien général américain et homme noir, je suis également conscient de la signification symbolique de ma vaccination aujourd’hui», a-t-il déclaré.

Adams a déclaré que ce serait la plus grande tragédie si les disparités entre les communautés de couleur – qui ont été durement touchées par le virus – s’aggravaient si ceux qui en bénéficieraient le plus ne pouvaient pas ou ne voulaient pas se faire vacciner.

Le Dr Anthony Fauci a rappelé qu’il y a un peu plus d’un an, lorsque Robert Redfield, directeur des Centers for Disease Control and Prevention, l’a appelé pour lui dire: «Je pense que nous avons un problème».

«Littéralement, quelques jours après, les travaux ont commencé pour développer le vaccin», a-t-il déclaré.

Fauci a déclaré que la rapidité « vraiment sans précédent » avec laquelle le vaccin a été approuvé était le résultat de progrès scientifiques extraordinaires et n’a pas compromis la sécurité ou l’intégrité scientifique.

« Nous voulons que pratiquement tout le monde ait le droit de recevoir ce vaccin », a-t-il déclaré.

La Food and Drug Administration devrait autoriser vendredi un deuxième vaccin fabriqué en collaboration avec le gouvernement américain par Moderna, une société de biotechnologie basée à Cambridge, Massachusetts.

Pence a déclaré que 20 millions d’Américains pourraient recevoir le vaccin avant la fin de l’été prochain.

Experts:Pas besoin d’attendre pour se faire vacciner contre le COVID-19

Fauci avait recommandé que les premiers en ligne pour les vaccinations incluent Pence, le président Donald Trump, le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris.

Biden pourrait être vacciné au début de la semaine prochaine.

Même si Trump a eu COVID en octobre et a probablement des anticorps qui le protégeraient, les scientifiques ne savent pas combien de temps dure cette protection, a déclaré Fauci mardi sur ABC « Good Morning America ».

La Maison Blanche n’a pas dit quand ni si Trump serait vacciné.

Pence n’a pas répondu aux questions des journalistes vendredi sur le président et qui recevra le vaccin ensuite.

Outre Trump, de nombreux responsables de la Maison Blanche ont été testés positifs pour le coronavirus cette année, y compris le chef de cabinet de Pence et plusieurs autres sur son orbite immédiate.

Plus:Le vaccin COVID-19 de Moderna reçoit le soutien d’un panel, qui devrait devenir le deuxième autorisé par la FDA pour une utilisation aux États-Unis