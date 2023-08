« Je n’ai rien fait de mal » – Trump arrêté dans une affaire électorale, photo d’identité publiée

Donald Trump a été arrêté jeudi dans une prison de Géorgie pour racket et complot et libéré sous caution de 200 000 dollars.

Trump a passé moins de 30 minutes dans la prison du comté de Fulton à Atlanta avant de partir en cortège pour l’aéroport.

L’ancien président américain est accusé de collusion avec 18 autres accusés pour annuler le résultat des élections de 2020 dans cet État du sud.

L’ancien président américain Donald Trump a été arrêté jeudi dans une prison de Géorgie pour racket et complot et libéré contre une caution de 200 000 dollars après avoir pris une photo historique.

Trump, qui est accusé de collusion avec 18 autres accusés pour annuler le résultat des élections de 2020 dans l’État du sud, a passé moins de 30 minutes à l’intérieur de la prison du comté de Fulton à Atlanta avant de partir dans un cortège pour l’aéroport.

Comme les autres accusés dans cette affaire qui se sont rendus jusqu’à présent, Trump, 77 ans, s’est fait prendre en photo pendant le processus de réservation – une première pour un président américain en exercice ou ancien.

Sur la photo publiée par le bureau du shérif, il regardait la caméra d’un air renfrogné alors qu’il était vêtu d’un costume bleu foncé, d’une chemise blanche et d’une cravate rouge.

S’adressant aux journalistes après son arrestation, Trump, le favori pour l’investiture républicaine à l’élection présidentielle de 2024, a déclaré que c’était un « jour très triste pour l’Amérique ».

« Ce qui s’est produit ici est une parodie de justice », a-t-il déclaré. « J’ai rien fait de mal. »

Trump a publié la photo sur sa propre plateforme Truth Social avec la légende « Election Interference » et un lien vers son site Web de campagne.

Peu de temps après, il l’a également publié sur X – anciennement Twitter, qui était le mégaphone préféré de Trump jusqu’à ce qu’il en soit banni après l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis par une foule de ses partisans.

Le nouveau propriétaire, Elon Musk, a réintégré Trump sur X en novembre de l’année dernière, mais Trump est resté à l’écart et a plutôt publié sur Truth Social. Il s’agissait du premier message de Trump depuis 2021 sur ce qui était autrefois Twitter.

Trump a reçu le numéro de détenu « PO1135809 » de la prison du comté de Fulton, qui indiquait sa taille à six mètres 1,9, son poids à 97 kilogrammes et sa couleur de cheveux comme « Blond ou Fraise ».

Le milliardaire a été inculpé pénalement quatre fois depuis avril, ouvrant la voie à une année de drame sans précédent alors qu’il tente de jongler entre plusieurs comparutions devant le tribunal et une autre campagne à la Maison Blanche.

Trump a réussi à éviter qu’une photo soit prise lors de ses précédentes arrestations cette année : à New York pour avoir versé de l’argent à une star du porno, en Floride pour avoir mal géré des documents gouvernementaux top secrets et à Washington pour avoir conspiré pour bouleverser son mandat de 2020. défaite électorale face au démocrate Joe Biden.

Son arrestation est intervenue un jour après que Trump a rejeté un débat télévisé à Milwaukee, dans le Wisconsin, mettant en vedette huit de ses rivaux pour l’investiture républicaine à la présidentielle de 2024 – qui sont tous loin derrière lui dans les sondages.

Il a quand même volé la vedette, tous les candidats sauf deux ayant déclaré qu’ils le soutiendraient en tant que candidat du parti, même s’il était un criminel reconnu coupable.

Dates d’audience dans la course aux élections

Un périmètre de sécurité strict a été mis en place pour la détention de Trump à la prison du comté de Fulton, qui fait l’objet d’une enquête pour un grand nombre de décès de détenus et des conditions déplorables.

Fani Willis, le procureur du comté de Fulton qui a déposé la vaste affaire de racket, avait fixé vendredi à midi la date limite pour que Trump et les 18 autres accusés se rendent.

Trump et 11 autres personnes se sont rendus jusqu’à présent.

L’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, s’est rendu jeudi et a été libéré sous caution de 100 000 $.

L’ancien maire de New York, Rudy Giuliani, qui était l’avocat personnel de Trump lorsqu’il était à la Maison Blanche et qui avait vigoureusement soutenu les fausses affirmations selon lesquelles Trump avait remporté les élections de 2020, a été incarcéré et libéré mercredi.

John Eastman, un avocat conservateur accusé d’avoir élaboré un plan visant à soumettre au Congrès une fausse liste d’électeurs géorgiens pour Trump au lieu des électeurs légitimes de Biden, a également été incarcéré et libéré.

Quelques dizaines de partisans de l’ancien président républicain se sont rassemblés devant la prison, dont Sharon Anderson qui a passé la nuit dans sa voiture.

Anderson a déclaré à l’AFP :

Je pense qu’il s’agit d’une persécution politique et maintenant cela s’est transformé en poursuites politiques.

Trump est le premier président américain de l’histoire à faire face à des accusations criminelles.

Ses différents procès, s’ils ont lieu l’année prochaine, pourraient coïncider avec la saison des primaires présidentielles républicaines, qui débute en janvier, et la campagne pour l’élection à la Maison Blanche de novembre 2024.

Le conseiller spécial Jack Smith a proposé de fixer à janvier 2024 le procès de Trump pour complot visant à renverser les dernières élections avec une campagne alimentée par des mensonges qui a culminé avec l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain par ses partisans.

Les avocats de Trump ont répliqué en suggérant une date de début bien après les élections – avril 2026.

Willis, le procureur du district de Géorgie, avait initialement proposé que l’affaire de racket commence en mars de l’année prochaine, le même mois où Trump doit être jugé à New York pour avoir versé de l’argent secret à la star du porno Stormy Daniels.

Jeudi, après que l’un des accusés a demandé un procès rapide, elle a proposé que celui-ci commence tous les 19 octobre de cette année, une décision qui a rencontré une objection immédiate de la part des avocats de Trump.

L’affaire de Floride, dans laquelle Trump est accusé d’avoir emporté des documents secrets du gouvernement alors qu’il quittait la Maison Blanche et d’avoir refusé de les restituer, devrait débuter en mai.