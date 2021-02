Je n’ai rien à prouver

Adnan Januzaj a déclaré à ESPN qu’il n’avait «rien à prouver» lorsqu’il s’alignait contre l’ancien club de Manchester United pour la Real Sociedad.

Januzaj, 26 ans, est passé par l’académie d’Old Trafford mais est parti pour l’Espagne en 2017. United et Socieded ont été réunis en huitièmes de finale de la Ligue Europa avec le match aller – organisé à Turin en raison des restrictions de coronavirus en Espagne – prévu pour le 18 février, mais Januzaj insiste sur le fait qu’il ne ressentira aucune motivation supplémentaire.

« Je n’ai à prouver à personne, je connais mes qualités », a déclaré Januzaj à ESPN dans une interview exclusive. « Je n’ai à prouver à personne à quel point je suis bon, je dois juste croire en moi, obtenir mes matchs et être heureux.

« Je suis vraiment content d’y retourner, le club que j’aime. Une fois que je serai sur le terrain, il n’y aura plus d’amis parce que de toute évidence, je joue pour un autre club maintenant et je veux aussi gagner le match. Je Je veux passer avec mon équipe. Je suis vraiment content d’y retourner pour voir les gens mais une fois que je serai sur le terrain, il n’y aura plus d’amis. «

L’histoire de Januzaj chez United est compliquée. Il était sur le banc pour la première fois pour le dernier match de Sir Alex Ferguson en 2013 avant de devenir une star adolescente sous David Moyes la saison suivante.

Ses performances lui ont valu un nouveau contrat de cinq ans en octobre 2013 et une place dans l’équipe belge pour la Coupe du monde 2014.

Mais lorsque United a remplacé Moyes par Louis van Gaal cet été-là, les choses ont commencé à se détériorer.

Adnan Januzaj a déclaré qu’il n’y avait pas de temps pour l’amitié lorsqu’il affrontera l’ancien club de Manchester United jeudi. Photo par Quality Sport Images / Getty Images

« J’avais Fergie et David Moyes, des entraîneurs qui croyaient en moi, mais d’autres sont venus et ils voulaient un peu plus d’expérience dans l’équipe », a ajouté Januzaj.

«J’étais un jeune garçon et quand vous êtes un jeune garçon, vous devez vous taire et faire ce que les gens vous disent de faire.

« Je n’avais pas le bon entraîneur pour me pousser. Par exemple, quand Van Gaal est arrivé, je jouais un match sur six donc c’était difficile et je me suis dit » qu’est-ce que je fais ici? » La première saison sous Moyes, je prenais du temps pour me montrer. A Manchester United, le plus décevant était que je n’obtenais pas de matchs. «

Après avoir joué un rôle partiel lors de la première saison de Van Gaal en 2014-15, Januzaj a été prêté au Borussia Dortmund en août 2015.

Jose Mourinho a remplacé Van Gaal en juillet 2016 et Januzaj a été presque immédiatement prêté à Sunderland, avant de couper définitivement ses liens avec United avec un transfert à la Sociedad en 2017.

Januzaj semblait destiné à une brillante carrière à Old Trafford lorsqu’il a reçu un nouvel accord à long terme à l’âge de 18 ans en 2013, mais, avec le recul, il a dit qu’il n’aurait jamais signé s’il avait su que Van Gaal serait en charge moins d’un an plus tard.

« Si à ce moment-là j’avais pu choisir de quitter le club l’année avant son arrivée, je l’aurais fait », a-t-il déclaré.

« Mais à ce moment-là, United voulait que je signe un nouveau contrat et je pensais que je pourrais être là pendant de nombreuses années. Si j’avais su que ces entraîneurs n’allaient pas croire en moi, je n’aurais pas signé, je serais allé ailleurs. et j’ai apprécié mon football.

« À ce moment-là, je voulais juste quitter le club. Je ne voulais pas faire de prêt, je voulais être vendu, donc c’était une situation vraiment difficile. Tout ce sont des expériences et je sais que je ne ferai pas cette erreur. encore une fois pour que je puisse juste profiter de moi et de mon football. «