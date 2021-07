« Je n’ai rien à cacher »: Row grandit après qu’une star de l’équipe perquisitionnée par des flics semble imiter Lance Armstrong au Tour de France (VIDEO)

Matej Mohoric, de l’équipe assiégée de Bahrain Victorious, a semblé reproduire le geste en se précipitant vers une victoire d’étape lors de la célèbre course à la suite d’une descente de police sur leur hôtel.

Les fans se sont disputés sur la sagesse du Slovène qui a choisi d’effectuer des mouvements de shush et de « zipping » avec ses bras qui rappellent les gestes faits lors de la course il y a 17 ans par Armstrong, qui a été déchu de ses titres du Tour de France et banni du sport à vie en 2012 après que l’Union cycliste internationale a ratifié les sanctions de l’Agence antidopage américaine.

« Surtout, je pensais surtout à ce qui s’est passé il y a deux jours dans la soirée, quand je me sentais comme un criminel avec toute la police qui venait à notre hôtel », a déclaré Mohoric, faisant référence au raid d’une cinquantaine d’officiers.

Mohorič avec les gestes des lèvres silencieuses et zippées alors qu’il franchit la ligne… #TDF2021pic.twitter.com/SmRMXGajXC — Daniel Ostanek (@LVCKV) 16 juillet 2021

« D’un certain point de vue, c’est une bonne chose car il y a toujours du contrôle dans le peloton et ils contrôlent toutes les équipes. Bien sûr, ils n’ont rien trouvé car nous n’avons rien à cacher.

« Donc d’un point de vue, c’est une bonne chose, mais d’un autre je suis un peu déçu du système parce que ce n’est pas une bonne chose quand la police entre dans ta chambre et commence juste [searching] toutes vos affaires même si vous n’avez rien à cacher – ça fait un peu bizarre. Cela ne m’est jamais arrivé avant.

« Quand ils passent par des photos personnelles de votre famille, par votre téléphone, vos messages, c’est un peu comme ça.

« Mais à la fin de la journée, je n’ai rien à cacher donc je ne me soucie pas trop que les autres vérifient mes affaires. C’est OK à la fin – j’espère. »

Si j’étais Matej Mohoric et que mon hôtel était perquisitionné par la police et que les dossiers d’entraînement étaient saisis et qu’une enquête était lancée sur Bahrain Victorious, je ne ferais probablement pas ce genre de célébration. Mais qu’est ce que je sais. #TDF2021pic.twitter.com/CYkmPgT74D – Robyn (@robynjournaliste) 16 juillet 2021

Le Lance Armstrong est également lié à ce style de célébration et vous voulez le faire en réponse à une descente dans un hôtel et à une enquête sur des allégations de dopage ? Je défends votre équipe mais peut-être que je le ferai après la clôture de l’affaire 🥴 – Robyn (@robynjournaliste) 16 juillet 2021

Le parquet de Marseille aurait ouvert une enquête sur l’éventuelle « acquisition, transport, possession et importation d’une substance ou méthode interdite à l’usage d’un athlète sans justification par les membres de l’équipe Bahrain Victorious ».

Dans cet esprit, tout le monde n’était pas convaincu par la nécessité d’une célébration qui aurait pu être interprétée comme conflictuelle.

« Si j’étais Matej Mohoric et que mon hôtel était perquisitionné par la police et que des dossiers d’entraînement étaient saisis et qu’une enquête était ouverte sur Bahrain Victorious, je ne ferais probablement pas ce genre de célébration », a-t-il ajouté. a déclaré un journaliste qui a affirmé avoir travaillé auparavant dans l’antidopage.

« Mais qu’est-ce que je sais ? Le Lance Armstrong est également lié à ce style de célébration et vous voulez le faire en réponse à une descente dans un hôtel et à une enquête sur des allégations de dopage ? Je défends votre équipe mais peut-être le ferais-je après la clôture de l’affaire. «

Compréhensible – mais avec l’histoire de ce geste même au sein du cyclisme, extrêmement mal avisé. – (((Lukas Knöfler))) (@lukascph) 16 juillet 2021

Il avait 10 km pour le planifier et il a choisi ça 😬 Monter la mentalité américaine contre eux – Nick Thompson (@NickThompson20) 16 juillet 2021

Un autre a dit : « Compréhensible – mais avec l’histoire de ce geste même au sein du cyclisme, extrêmement malavisé. L’attaché de presse doit s’arracher les cheveux au moment où nous parlons. »

D’autres se sont montrés plus accommodants, certains soulignant qu’aucune preuve à l’appui d’éventuelles mesures supplémentaires n’a encore été trouvée. « J’ai adoré ça, » a ajouté un spectateur. « J’adore à quel point les Français sont salés parce que tous leurs coureurs et équipes sont nuls. »

Mohoric était le seul coureur de son équipe à rejoindre un mouvement de 20 hommes qui a abouti à sa victoire.

« Je ne peux pas le croire, » a avoué le jeune homme de 26 ans. « J’essayais juste de faire de mon mieux. Notre tactique aujourd’hui était d’être attentif aux échappées, surtout s’il y avait plus de huit gars avec Deceuninck-QuickStep ou Alpecin-Fenix.

C’était bizarre – Ander Iñarritu (@anderolas) 16 juillet 2021

Ne pensez même pas que vous pouvez déposer cela en « semblait être une bonne idée à l’époque » 🤦🏼‍♀️ – Hannah Brooker (@_HannahRoseMary) 16 juillet 2021

« Quand j’ai vu ces gars partir, j’ai juste fait un super gros effort pour revenir vers eux. Ensuite, malheureusement, il y avait un autre gros groupe qui rejoignait notre petite échappée et nous n’avions pas de coéquipiers là-bas, donc j’étais un peu déçu .

« Mais je n’abandonne jamais et j’espérais juste pour le mieux, j’essayais d’économiser de l’énergie, puis en finale j’essayais de suivre les attaques. Quand Nils [Politt] est allé dans cette dernière montée, j’étais tellement à mes limites.

« J’étais presque en train d’exploser mais j’ai dit : ‘si c’est le moment le plus difficile de la course, alors je dois faire un sprint de plus. Si j’explose, ce n’est pas grave.’

« J’y suis vraiment allé et j’ai regardé en arrière et personne n’était là. J’ai juste poussé aussi fort que possible et j’ai complètement terminé mes jambes – vers la fin, j’étais en train de mourir.

« Je faisais une puissance ridiculement basse, mais j’essayais d’être aussi aérodynamique que possible. Heureusement, j’ai réussi à garder mon écart par rapport à la ligne. »