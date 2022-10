Je n’ai que DEUX amis proches et je ne serai JAMAIS une fille qui aime faire la fête, déclare Gemma Owen de Love Island

GEMMA Owen a parlé de la vie après la villa Love Island et a insisté sur le fait qu’elle n’avait encore que quelques amis proches.

Le jeune homme de 19 ans et petit ami Luca Bish est arrivé deuxième derrière les champions Ekin-Su Cülcüloğlu et Davide Sanclimenti en août.

Mais malgré son succès à la télévision, la fille de Michael Owen insiste sur le fait que sa vie n’a pas beaucoup changé.

Lors d’une séance de questions-réponses sur YouTube avec des fans, on a demandé à Gemma : “Comment trouvez-vous que les gens font confiance maintenant, est-ce difficile ?”

Elle a répondu: “Pour être honnête, j’ai toujours eu un petit groupe d’amis et c’est comme ça que j’ai été depuis mon plus jeune âge.

“J’ai la chance d’être très proche de toute ma famille et de nos amis de la famille. Je les ai à qui parler et à qui je sais que je peux faire confiance.

“Rien n’a vraiment changé depuis la sortie de la villa dans ce sens. Je suis follement occupée la semaine et quand vient le week-end, je ne fais pas partie de ces filles qui aiment sortir faire la fête et sortir en boîte et être une fille de filles.

« Je n’ai jamais fait ça et je n’ai pas l’intention de commencer maintenant. Mes week-ends sont avec les chevaux, à l’entraînement, en compétition, en famille ou avec mon copain. Je préfère avoir deux amis à qui je peux faire confiance pour tout.

Les commentaires de Gemma interviennent après que sa co-vedette de Love Island, Paige Thorne, a fait allusion à une querelle entre les deux dans une nouvelle interview.

Lorsqu’on lui a demandé sur le podcast Saving Grace si elle n’était pas proche de Gemma, Paige n’a pas nié mais a refusé de répondre.