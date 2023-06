« Je n’ai plus rien »: les Nigérians sont les plus touchés par le bouleversement économique

Les Nigérians ressentent la pression alors que leur nouveau président impose une série de politiques impopulaires qui lui ont valu les éloges des investisseurs étrangers.

Bola Tinubu, qui a prêté serment le 29 mai, a surpris de nombreux observateurs en prenant un bon départ dans son mandat du pays le plus peuplé d’Afrique. En un peu plus de deux semaines, il a banni une subvention pétrolière de longue date, éjecté le gouverneur de la banque centrale du pays et mis fin aux restrictions sur le taux du naira, la monnaie du Nigeria.

Ces mesures ont dynamisé les marchés, propulsant les actions de ce qui est également la plus grande économie d’Afrique à leur plus haut niveau en 15 ans. Mais ils ont également augmenté le coût de la vie et attiré les critiques de nombreux Nigérians qui ont fait face à des années de mauvaise gestion économique.

Joseph Essien, 47 ans, chauffeur de taxi à Lagos, a déclaré qu’il avait complètement cessé de travailler parce qu’il ne faisait plus de bénéfices après la hausse des prix de l’essence. Il a dit qu’il dépensait environ 5 000 nairas (8,40 £) par jour en carburant, ce qui lui permettait de passer une journée de huit heures, puis la suivante. La semaine dernière, il dépensait environ 15 000 nairas en carburant qui lui a à peine duré une journée.

« Au cours du week-end, je me suis dit que ça n’en valait pas la peine ; Je travaille juste pour payer Bolt [the ride-hailing company] leur commission et je n’ai plus rien », a-t-il dit.

Tinubu, 71 ans, qui a été élu candidat du parti au pouvoir aux élections de février, a suspendu la semaine dernière Godwin Emefiele, le gouverneur controversé de la banque centrale, après avoir critiqué son remplacement bâclé des billets de naira à l’approche des élections.

L’inflation a atteint un sommet en 18 ans et la dette du Nigeria a grimpé à plus de 150 milliards de dollars (118 milliards de livres sterling) sous la surveillance d’Emefiele.

Le président nigérian, Bola Tinubu, prend ses fonctions en mai. Photographie : Olamikan Gbemiga/AP

Samedi, l’agence nationale de sécurité intérieure a arrêté Emefiele « pour des raisons d’enquête », sans donner plus de détails.

Débarrassée de son ancien gouverneur, la banque centrale a lancé mercredi le naira aux acheteurs de devises, signalant la fin du contrôle par le Nigeria de son taux officiel, qui a rapidement chuté d’environ 40%, la plus forte baisse de son histoire.

Des pays, dont le Royaume-Uni, avaient fait pression pour que cette décision soit essentielle pour stimuler les investissements étrangers. Une source de Whitehall a déclaré que cela signifiait « une douleur à court terme pour une stabilité à long terme ».

Les Nigérians étaient déjà sous le choc du chaos déclenché par Tinubu dans les premières minutes de sa présidence lorsqu’il a déclaré dans son discours d’investiture, hors scénario, que la coûteuse subvention au carburant du Nigeria était « disparue ». Cette décision a déclenché des achats de panique avant que les prix à la pompe ne triplent, laissant les voyageurs bloqués. Deux États ont annoncé des semaines de travail de trois jours pour leurs fonctionnaires en réponse, tandis qu’un a réduit l’enseignement scolaire à trois jours par semaine.

Bolt a augmenté ses tarifs minimaux plus tôt ce mois-ci après la suppression de la subvention sur le carburant, mais le syndicat des conducteurs utilisant des applications de covoiturage a déclaré que l’augmentation était loin de couvrir les prix de l’essence qui ont à peu près triplé.

Les chauffeurs se sont mis en grève la semaine dernière en signe de protestation et ont suspendu cette semaine la grève tout en négociant avec Uber et Bolt. Le principal syndicat des travailleurs nigérians a également menacé de faire grève.

Dosunmu Oluwaseyi, 35 ans, gérante d’un restaurant dans le quartier commercial de l’île Victoria à Lagos, a déclaré qu’elle s’était mise, comme beaucoup, à « faire du trekking » pour se rendre au travail, en choisissant des itinéraires de taxi-brousse plus courts et moins chers et en compensant la différence à pied.

« Certaines personnes restent au travail », a-t-elle déclaré. « Ils ne pourront pas rentrer chez eux tous les jours. Par la grâce de Dieu, ils devraient réduire [the price].”

Un vendeur vendant des journaux locaux à Lagos jeudi. Photographie: dimanche Alamba / AP

Ikemesit Effiong, responsable de la recherche à la société d’analyse SBM Intelligence, a déclaré que le Nigeria était en « mode sacrifice national ». La dévaluation du naira combinée à la baisse de la subvention au carburant provoquait déjà de l’inflation, a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « L’espoir est que la fin du régime de subventions libère suffisamment de ressources, si la confiance politique et la transparence le permettent, pour être canalisées vers des investissements infrastructurels et sociaux désespérément nécessaires ».

Certains ont exhorté Tinubu, un «grand homme» archétypal réputé pour ses dépenses somptueuses, à se serrer la ceinture en ces temps difficiles. Ils suggèrent de raccourcir ses convois de 4×4 aux fenêtres occultantes, qui peuvent s’étendre à plus de 60 voitures, ou de se débarrasser de certains des sept avions de sa flotte présidentielle.

Charlie Robertson de la société d’investissement des marchés émergents FIM Partners a salué les politiques de Tinubu, affirmant qu’elles avaient empêché le Nigeria de faire défaut sur ses dettes, ce qui aurait conduit à une inflation galopante. « Nous nous dirigions vers [the situation of] Vénézuela », a-t-il dit. « Des millions de réfugiés traversant la frontière désespérés pour des emplois et la stabilité. »

Il a déclaré que la subvention au carburant était « tout simplement inabordable » et que la libération du naira encouragerait les investissements dans le pays et pourrait stimuler un secteur privé stagnant, créant potentiellement des emplois. Mais il a ajouté: « C’est la chose la plus facile à faire. Le plus difficile est de préparer le pays à l’industrialisation et au boom.

Pour l’instant, Essien, le chauffeur de taxi, est assis à la maison avec sa famille, apprenant désespérément le langage de codage Python. « D’ici la fin de ce mois, j’espère pouvoir en comprendre un aspect et rechercher des emplois à distance », a-t-il déclaré.