Je n’ai plus d’enfants – mes 12 femmes prennent la pilule, dit le père polygame de 102 enfants et 568 petits-enfants

UN AGRICULTEUR qui a 102 enfants et 568 petits-enfants a demandé à ses 12 épouses de prendre la pilule.

Musa Hasahya, 67 ans, a finalement décidé d’arrêter de faire grandir sa famille car ils peuvent à peine se permettre de manger.

Musa Hasahya, 67 ans, a finalement décidé d’arrêter de faire grandir sa grande famille 1 crédit

Musa vit en Ouganda, où la polygamie est légale mais où les contraceptifs sont toujours controversés 1 crédit

Il a déclaré: «Mes revenus sont devenus de plus en plus bas au fil des ans en raison de la hausse du coût de la vie et ma famille est devenue de plus en plus grande.

« J’ai épousé une femme après l’autre. Comment un homme peut-il être satisfait d’une seule femme ?

« Toutes mes femmes vivent ensemble dans la même maison.

“C’est facile pour moi de les surveiller et aussi de les empêcher de s’enfuir avec d’autres hommes dans ce village.”

Sa plus jeune épouse, Zulaika, mère de 11 de ses enfants, a déclaré :

« Je n’ai plus d’enfants.

“J’ai vu la mauvaise situation financière et je prends maintenant la pilule contraceptive.”

Musa et sa famille vivent à Lusaka en Ouganda, où la polygamie est légale.

Mais les contraceptifs y sont controversés et souvent liés à la promiscuité.

Environ un tiers des enfants de Musa vivent avec lui dans sa ferme.

Son plus jeune a six ans, son aîné a 51 ans – environ 20 ans de plus que Zulaika.

Il ne peut plus travailler en raison de sa mauvaise santé et deux de ses épouses sont parties en raison des pressions financières.