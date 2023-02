« Je n’ai plus de larmes pour pleurer » : la colère monte après le tremblement de terre en Turquie

Le sauvetage dans certaines parties de la Turquie à la suite d’un violent tremblement de terre prend du temps.

Le tremblement de terre a tué 7 800 personnes jusqu’à présent.

Le temps froid a compliqué l’effort de sauvetage.

À chaque instant qui passe, Ebru Firat connaît les chances de retrouver son cousin vivant sous les décombres d’un immeuble rasé dans la ville de Gaziantep, dans le sud de la Turquie.

Et avec cet espoir qui s’estompe, le chagrin du jeune homme de 23 ans est remplacé par la rage face à la réponse du gouvernement au tremblement de terre.

La secousse de magnitude 7,8 de lundi avant l’aube a tué plus de 7 800 personnes à travers la Turquie et la Syrie, en a blessé des dizaines de milliers et en a laissé beaucoup d’autres sans abri dans le froid hivernal.

“Je n’ai plus de larmes à pleurer”, a-t-elle déclaré.

Malgré l’importance de chaque minute, aucune équipe de secours n’est arrivée sur les lieux dans les 12 heures critiques qui ont suivi la catastrophe, forçant les proches des victimes et la police locale à nettoyer les ruines à la main, ont déclaré des témoins.

Et lorsque les secouristes sont finalement arrivés lundi soir, ils n’ont travaillé que quelques heures avant de s’arrêter pour la nuit, ont indiqué des habitants à l’AFP.

LIRE | «Où est ma mère»: les sauveteurs peignent les décombres du tremblement de terre à la recherche de survivants alors que le bilan dépasse les 5 000

“Les gens se sont révoltés (mardi) matin. La police a dû intervenir”, raconte Celal Deniz, 61 ans, dont le frère et les neveux restent pris au piège.

Dans le froid glacial, Deniz et ses proches tentent de se réchauffer autour d’un feu qu’ils ont allumé en plein air, non loin du bâtiment détruit.

“Il n’y a aucun endroit que nos sauveteurs ne puissent atteindre”, a déclaré le chef du Croissant-Rouge turc, Kerem Kinik, dans une interview télévisée.

Mais Deniz n’était pas d’accord.

Il a dit:

Ils ne savent pas ce que les gens ont vécu.

“Où sont passés tous nos impôts, collectés depuis 1999 ?” a-t-il demandé, faisant référence à une taxe surnommée “la taxe sismique” qui a été mise en place après qu’un tremblement de terre massif a détruit de grandes parties du nord-ouest de la Turquie et tué 17 400 personnes.

Les revenus – désormais estimés à 88 milliards de lires, soit 4,6 milliards de dollars – étaient censés avoir été dépensés pour la prévention des catastrophes et le développement des services d’urgence.

Mais comment cet argent a été réellement dépensé n’est pas connu du public.

S’il n’y a pas assez de sauveteurs, les volontaires disent qu’ils devront intervenir et faire le dur travail eux-mêmes.

“Nous allons dans des endroits pour aider les personnes qui devaient initialement être secourues par le Croissant-Rouge, mais où aucune aide ne vient”, a déclaré Ceren Soylu, membre d’un groupe de volontaires mis en place par le parti d’opposition de droite Iyi.

La présence du parti Iyi sur le terrain est un avertissement pour le président Recep Tayyip Erdogan – dont les chances de prolonger son règne pour une troisième décennie lors des élections de mai pourraient dépendre de sa gestion de la pire catastrophe qu’ait connue la Turquie depuis des décennies.

A Gaziantep, où grondent de violentes répliques, les habitants manquent de presque tout. Les magasins sont fermés, il n’y a pas de chauffage car les conduites de gaz ont été coupées pour éviter les explosions, et trouver de l’essence est difficile.

Seules les boulangeries restent ouvertes, attirant de longues files d’attente.

Les sauveteurs recherchent des victimes et des survivants dans les décombres de bâtiments effondrés à Gaziantep, près de l’épicentre du séisme, un jour après qu’un séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud-est du pays. AFP PHOTO : Zein Al Rifai, AFP

Certains des pires dégâts dans la province éponyme de Gaziantep ont eu lieu dans les districts les plus reculés, où des centaines de bâtiments se sont effondrés.

“Les routes ont été en partie détruites, il est très difficile d’apporter de l’aide dans ces zones”, a déclaré Gokhan Gungor, un cuisinier qui s’est porté volontaire pour distribuer de la nourriture aux survivants.

“Les gens manquent d’eau et de nourriture là-bas”, a-t-il dit.

De nombreux survivants se sentent abandonnés car ils luttent également contre le froid, d’autant plus que beaucoup se sont précipités dehors sans même avoir le temps de mettre des chaussures lorsque le séisme a frappé.

Mardi après-midi, les sauveteurs et les chiens de recherche ont de nouveau été déployés.

Mais il était trop tard, a déclaré une femme, refusant de donner son nom par crainte de représailles des autorités, car elle a déclaré à l’AFP que sa tante était toujours enterrée sous les décombres.

“Nous attendons maintenant nos morts”, a-t-elle déclaré.