New Delhi: Dans une tournure choquante des événements, l’actrice télougou Mehreen Pirzada a rompu ses fiançailles avec le politicien Bhavya Bishnoi conformément à son annonce sur les réseaux sociaux samedi 3 juillet. Elle a déclaré que la décision avait été prise à l’amiable et dans leur « meilleur intérêt ».

Sur sa story Instagram, il a écrit : « Bhavya Bishnoi et moi avons décidé de rompre nos fiançailles et de ne pas aller de l’avant avec le mariage. C’est une décision qui a été prise à l’amiable et dans le meilleur intérêt. tiens à dire qu’à partir de maintenant, je n’ai plus d’association avec Bhavya Bishnoi, aucun des membres de sa famille ou des amis. C’est la seule déclaration que je ferai à ce sujet, et j’espère que tout le monde respecte ma vie privée car c’est un très privé En attendant, je continuerai à travailler et j’ai hâte de donner le meilleur de moi-même dans mes futurs projets et performances. »

Incidemment, Bhavya Bishnoi s’est également tourné vers les médias sociaux pour aborder la situation et annoncer à ses partisans que le couple avait décidé de se séparer.

Il a écrit sur son Twitter: « Il y a deux jours, Mehreen et moi avons décidé d’un commun accord d’annuler nos fiançailles en raison de différences de valeurs et de compatibilité. Je m’en éloigne la tête haute sachant que je n’ai rien négligé pour montrer le plus grand amour et respect à Mehreen et sa famille. Je pars sans regret. Je suppose que nous étions trop bien l’un pour l’autre, et le destin en aurait autrement. Pour certaines personnes qui répandent des mensonges sur ma famille et moi, je ne vous dois pas d’explication . Mais si vos mensonges viennent à ma connaissance, je vous en tiendrai personnellement et légalement responsable. Ma famille et moi vivons avec intégrité et avons le plus grand respect pour les femmes. Si de fausses rumeurs vous rendent heureux, alors demandez de l’aide. . »

« Je ne souhaite que de l’amour, du bonheur et de l’épanouissement à Mehreen et à sa famille. Je garderai toujours sa famille et ses amis en plus haute estime et chérirai nos expériences heureuses et bénies. Je souhaite également à Mehreen la meilleure des chances pour ses futurs projets et des performances », a-t-il ajouté.

Mehreen et Bhavya, le fils de Kuldeep Bishnoi, s’étaient fiancés en mars 2021. Cependant, il semble que les deux aient rompu leurs fiançailles après moins de 3 mois.

L’actrice a fait ses débuts d’actrice avec le film ‘Krishna Gaadi Veera Prema Gaadha’ qui a très bien réussi au box-office. Plus tard, en 2017, elle a fait ses débuts à Bollywood avec le film Phillauri aux côtés d’Anushka Sharma, Diljit Dosanjh et Suraj Sharma.