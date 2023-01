Je n’ai pleuré qu’une seule fois après la mort de ma mère, la princesse Diana, révèle le prince Harry

Le PRINCE Harry dit qu’il n’a pleuré qu’une seule fois après la mort de sa mère – et c’était à son enterrement.

Le duc de Sussex a révélé que même s’il rencontrait des foules de Britanniques pleurant la princesse Diana, tout en passant devant les 50 000 hommages floraux qui lui étaient rendus, il ne montrait aucune émotion.

Le prince Harry dit qu’il n’a pleuré qu’une seule fois après la mort de sa mère Crédit : PA

Le duc de Sussex a déclaré qu’il avait d’abord versé une larme lors de l’enterrement de sa mère Crédit : Fonctionnalités Rex

Il a également rappelé comment lui et William se sentaient lorsqu’ils ont rencontré les fans en deuil de la princesse Di dans les jours qui ont suivi sa mort. Crédit : PA

L’homme de 38 ans dit qu’il ressent maintenant un sentiment de culpabilité d’avoir souri en serrant la main des fans en deuil de sa mère – qui étaient mouillés de leurs larmes.

Le prince a partagé la perspicacité déchirante lors de Harry: l’interview, qui sortira sur les écrans demain soir.

Mais ITV a publié ce soir un aperçu de l’interview avec le présentateur de nouvelles Tom Bradby.

Pendant le clip, Harry a rappelé les jours qui ont immédiatement suivi la mort de la princesse Di en 1997, alors qu’il n’avait que 12 ans.

Le prince a déclaré: “Tout le monde sait où ils étaient et ce qu’ils faisaient la nuit où ma mère est morte.

“J’ai pleuré une fois, lors de l’enterrement, et vous savez que j’explique en détail à quel point c’était étrange et à quel point il y avait une certaine culpabilité que j’ai ressentie et je pense que William l’a également ressenti en se promenant à l’extérieur du palais de Kensington.

“Il y avait 50 000 bouquets de fleurs à notre mère, et là on serrait la main des gens en souriant.

“J’ai vu les vidéos, c’est vrai, j’ai tout regardé en arrière.”

Il a poursuivi: “Et les mains mouillées que nous serrions, nous ne pouvions pas comprendre pourquoi leurs mains étaient mouillées, mais c’était toutes les larmes qu’ils essuyaient.

“Tout le monde pensait et avait l’impression de connaître notre mère, et les deux personnes les plus proches d’elle, les deux personnes qu’elle aimait le plus, étaient incapables de montrer la moindre émotion à ce moment-là.”

Il a été révélé ces dernières semaines que Harry s’asseoirait avec ITV avant la sortie de ses mémoires à la bombe Spare.

Il sera diffusé sur ITV1 et ITVX.

Mais The Sun cette semaine a raflé le monde en mettant la main sur une copie espagnole du livre, qui devrait sortir le 10 janvier.

Dans les mémoires, Harry a révélé qu’il avait pris de la cocaïne, du cannabis, des champignons magiques et même utilisé du gaz hilarant pendant que Meghan accouchait.

Il a également raconté comment il avait perdu sa virginité au profit d’une femme plus âgée et a affirmé que son frère le prince William “m’a attrapé par le col, déchirant mon collier et … m’a jeté au sol”.

Le prince a également affirmé de manière sensationnelle qu’il n’était pas le témoin de William alors qu’il claquait le “mensonge éhonté”.

Mais, Spare a également laissé sept questions sans réponse – y compris l’identité de son amant plus âgé.

L’interview de Tom Bradby sera sur ses écrans demain soir Crédit : PA

Harry a dit que les mains des personnes en deuil étaient mouillées de larmes quand il leur a serré la main 1 crédit

Harry a dit que lui et William étaient les deux personnes les plus proches de la princesse Di Crédit : Getty